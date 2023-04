Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 28-jährigen Parker Bowles kann der EHC Freiburg den ersten Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren.

Der in Kanada geborene Angreifer kam 2017 von der University of Calgary nach Europa und erzielte mit den Tilburg Trappers in der Oberliga in seinem ersten Profijahr 82 Scorerpunkte in 58 Spielen. Es folgte der Wechsel in die erste norwegische und österreichische Liga, wo er für Lillehammer 47 Scorerpunkte und Znojmo 24 Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte. Im Jahr 2020 kam der Stürmer erstmals nach Deutschland und trug dabei für zwei Spielzeiten das Trikot der Hannover Indians für die er in der Oberliga bemerkenswerte 169 Scorerpunkte in 101 Spielen auf das Eis zauberte. Aus Norwegen, wo er in der abgelaufenen Spielzeit für Manglerud und Sparta Sarpsborg noch einmal 40 Scorerpunkte in 54 Spielen sammelte, kommt Bowles nun in den Breisgau.



Peter Salmik, Sportdirektor der Wölfe: „Wir hatten Parker schon eine Weile beobachtet und freuen uns sehr, dass er jetzt ein Teil unserer Mannschaft ist. Er ist ein äußerst spielstarker und kreativer Angreifer und zeichnet sich mit seiner hohen Torgefährlichkeit aus. Wir sind froh, dass wir ihn von unserer Philosophie überzeugen konnten und sind uns sicher, dass er unserem Team guttun wird.“

Neben den Vertragsverlängerungen von Shawn O’Donnell, Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Nikolas Linsenmaier und Patrik Cerveny ist Parker Bowles der erste Neuzugang und zweite Kontingentspieler im Kader des EHC Freiburg für die Saison 2023/24.