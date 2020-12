Lesedauer: ca. 1 Minute

Bei den Lausitzer Füchse gibt es eine Veränderung auf der Position der Kontingentspieler. Während Robert Farmer nicht mehr für Weißwasser auflaufen wird, ist Jonathon Martin neu im Team.

Robert Farmer und die Lausitzer Füchse gehen künftig getrennte Wege. Der Stürmer bat die Verantwortlichen um vorzeitige Auflösung seines bis zum Saisonende laufenden Vertrages aus familiären Gründen. Der 29-jährige britische Nationalspieler spielte 52 Partien im Dress der Füchse und erzielte 41 Scorerpunkte (17 Tore, 24 Assists). Robert Farmer verlässt den Club mit unbekanntem Ziel.

Gleichzeitig können die Lausitzer Füchse eine Neuverpflichtung bekanntgeben. Mit Jonathon Martin begrüßt der Club einen „Neuling“, was das europäische Eishockey betrifft, in der Lausitz. Der 25-jährige Kanadier kommt aus American Hockey League. Bei seinem bisherigen Club, den Tucson Roadrunners, spielte er nur eine Saison. Dort erzielte er 18 Scorerpunkte in 56 Spielen (12 Tore, 6 Assists). Zuvor war der Flügelstürmer vier Jahre bei San Jose Barracuda in der AHL unter Vertrag. In seiner letzten Saison in San Jose erreichte er mit 31 Punkten (14/17) in 61 Spielen sein bisher bestes Score-Ergebnis. Mit 1,88 Meter Körpergröße und 98 Kilogramm bringt der Rechtsschütze perfekte körperliche Voraussetzungen mit.

Trainer Corey Neilson zur Verpflichtung des Kanadiers: „Er ist recht groß und ich denke, die kleineren Verteidiger der Liga werden es schwer haben, ihn tief zu verteidigen. Er hat gute Laufwege, ist physisch gut drauf und ist vor dem Tor sehr präsent. Wir freuen uns auf ihn und sind froh, dass der Vertrag so schnell zustande kam.“

Jonathon Martin wird am Mittwoch in Weißwasser erwartet und ist schon ziemlich vom Reisefieber gepackt. „Weißwasser ist mein erster Verein in Europa und ich bin sehr aufgeregt und nervös. Mich reizt es schon seit ein paar Jahren, in Europa zu spielen. Ich habe zwar noch nie von Weißwasser gehört, aber als ich angesprochen wurde, habe ich die Gelegenheit ergriffen. Ich freue mich sehr, denn es ist für mich ein neues Abenteuer. Der Mannschaft möchte ich natürlich bestmöglich helfen Spiele zu gewinnen und möglichst weit in den Play-offs zu kommen.“

Martin wird die vierte Kontingentstelle im Kader der Füchse besetzen und mit der Rückennummer 71 auflaufen.