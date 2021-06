Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 28-jährige Angreifer Jan Hammerbauer geht mit den Selber Wölfen nach dem Aufstieg den Weg in die DEL2.

Trainer Herbert Hohenberger hat sich Jan Hammerbauer für sein letztjähriges Team gewünscht und ihn bekommen. Und der Spieler hat geliefert: „Ich wollte unbedingt einen Spieler haben, der Leidenschaft und Einsatz aufs Eis bringt, dazu noch Körper spielt, topfit und zuverlässig ist. Das alles hat uns Jan das ganze Jahr über Spiel für Spiel gegeben“, ist Headcoach Hohenberger voll des Lobes für den gebürtigen Tschechen.

„Ich habe während der Saison viel mit Jan diskutiert und ihm klar gemacht, dass – auch für seinen persönlichen Erfolg und sein weiteres Engagement hier – nicht seine Scorerpunkte das Maß aller Dinge sind, sondern der Teamerfolg. Letztendlich haben die Gespräche gefruchtet. „The Hammer“ spielt ein super Powerplay, geht vors Tor, ist gut am Bullypunkt und stellt sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft. Auf Jan kann man sich über die ganze Saison hinweg verlassen. Deshalb bin ich froh, dass Jan mit uns den Weg in die DEL2 bestreitet. Das ist der nächste Schritt für ihn – er kam ja vom Tabellenletzten zum Meister – und ich bin mir sicher, dass er auch kommende Saison eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird“, freut sich der Selber Trainer über die Vertragsverlängerung von Jan Hammerbauer.