Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kassel Huskies haben Stephen MacAulay unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Düsseldorfer EG in der DEL.

Das Eishockeyspielen lernte MacAulay in seiner kanadischen Heimat. Dort konnte er zweimal den prestigeträchtigen Memorial Cup gewinnen. Nach knapp drei Jahren an der Saint Mary’s University, wo er für das Team der SMU Huskies auf Punktejagd ging, schloss er sich den Springfield Everblades in der AHL an. MacAulay, der 2010 von den St. Louis Blues gedraftet wurde, absolvierte insgesamt 50 AHL- und 114 ECHL-Spiele, bevor er 2018 den Sprung über den großen Teich wagte. Über die DEL2-Stationen Bad Tölz und Frankfurt gelangte er 2021 nach Düsseldorf. In 128 Spielen für die DEG erzielte MacAulay 84 Punkte, darunter 35 Tore. In Düsseldorf war er auch in der aktuellen Saison als Center der ersten Reihe eingeplant, verletzte sich allerdings in der Vorbereitung schwer. Nun gibt er in Kassel sein Comeback.



Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Stephen ist für unsere Mannschaft eine absolute Verstärkung. Er hat für jedes Team, bei dem er gespielt hat, sehr gut gescort, und war auch in der DEL ein Leistungsträger. Stephen ist uns als Playoff-erfahrener Führungsspieler sehr willkommen!“