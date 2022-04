Lesedauer: ca. 1 Minute

Stürmer Stefan Della Rovere wird auch in der kommenden DEL2-Saison 2022/2023 im Kader der Heilbronner Falken stehen und somit in seine vierte Spielzeit für die Unterländer gehen. Der 32-jährige Angreifer verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit.

Der 180 cm große Deutsch-Kanadier belegte am Ende der DEL2-Hauptrunde mit 48 Scorerpunkten (19 Tore / 29 Vorlagen) den fünften Platz der teaminternen Scorerwertung und war mit einem Wert von +18 in der Plus-Minus-Statistik der beste Falkenspieler 2021/2022. Insbesondere im zweiten Teil der Saison fand Della Rovere zu alter Stärke zurück und überzeugte die Verantwortlichen von einem weiteren Engagement in der Käthchenstadt.