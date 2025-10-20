Finnischer Stürmer neu im Team

Starbulls Rosenheim verpflichten Teemu Pulkkinen

20.10.2025, 19:46 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Angriff mit einem international erfahrenen Top-Stürmer: Der Finne Teemu Pulkkinen wechselt mit sofortiger Wirkung zum DEL2-Club und wird ab sofort das grün-weiße Trikot tragen.

Der 33-jährige Angreifer bringt eine beeindruckende Vita mit: In seiner bisherigen Karriere erzielte Pulkkinen in über 700 Pflichtspielen mehr als 500 Scorerpunkte. Ausgebildet im Nachwuchs des finnischen Spitzenclubs Jokerit Helsinki, durchlief der torgefährliche Flügelstürmer nahezu alle Junioren-Nationalmannschaften Finnlands und wurde 2010 von den Detroit Red Wings gedraftet.

Pulkkinen sammelte in Nordamerika über 100 Einsätze in der NHL (Detroit Red Wings, Minnesota Wild, Arizona Coyotes) und erzielte dabei 22 Scorerpunkte. In der AHL gehörte er über mehrere Jahre zu den besten Torjägern der Liga – unter anderem mit 65 Punkten in der Saison 2014/15 für die Grand Rapids Griffins. Es folgten Stationen in der KHL bei Dinamo Minsk, Lokomotiv Jaroslawl und Traktor Tscheljabinsk sowie Engagements in der Schweiz, Slowakei und Deutschland.

Zuletzt stand Pulkkinen in seiner Heimat bei Kiekko-Vantaa in der Mestis, der zweithöchsten finnischen Liga, unter Vertrag. „Mit Teemu Pulkkinen bekommen wir einen Spieler, der in seiner Karriere auf höchstem internationalen Niveau gespielt hat und genau die Qualitäten mitbringt, die wir in unserer Offensive gesucht haben“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er verfügt über einen hervorragenden Schuss, viel Spielverständnis und wird mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen.“