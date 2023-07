Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 22-jährige Stürmer Bastian Eckl wechselt aus der DEL von den Straubing Tigers zu den Starbulls Rosenheim und bringt sowohl nationale als auch internationale Erfahrung mit nach Rosenheim.

Eckl blickt trotz seines jungen Alters auf einige Spiele in der DEL zurück, in der er insgesamt 71 Spiele für die Straubing Tigers und den EHC München absolviert hat. In der letzten Saison stand er in 21 DEL-Spielen auf dem Eis und bestritt weitere 29 Spiele für den EV Landshut dank einer Förderlizenz.



Seine Karriere ist geprägt von kontinuierlichem Aufstieg durch die Reihen der Nachwuchs-Nationalmannschaften, bis hin zur U20-Nationalmannschaft. Zudem sammelte er internationale Erfahrung in der kanadischen Quebec Major Junior Hockey League für die Drummondville Voltigeurs in der Spielzeit 2017/18. In 56 Spielen erzielte er 3 Tore und gab 15 Assists.

„Wir sind begeistert, Bastian in unserem Team willkommen zu heißen“, sagt der Headcoach Jari Pasanen. „Seine bisherigen Erfahrungswerte und sein Talent werden uns dabei helfen, in der kommenden Saison stärker aufzutreten. Für sein junges Alter von 22 Jahren ist Basti schon sehr komplett als Spieler. Er hat sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene bewiesen, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist, und wir freuen uns darauf, ihn in der Starbulls-Familie zu haben.“