Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach einer starken Saison kommt Fabjon Kuqi von DEL2-Absteiger Bietigheim Steelers zu den Starbulls Rosenheim.

Die Starbulls Rosenheim haben die Verpflichtung des 23-jährigen Stürmers Fabjon Kuqi von DEL2-Absteiger Bietigheim bekanntgegeben.

Kuqi ist seit der Jugend in Bietigheim und hat dort auch alle Altersgruppen des Nachwuchses durchlaufen. Trotz seines noch jungen Alters hat er bereits schon viel Erfahrung sammeln können. In insgesamt schon sechs gespielten DEL2 Saisons war die letzte sicherlich die eindrucksvollste. In insgesamt 58 Spielen für die Steelers kam der 23-jährige auf starke 33 Scorerpunkte mit 8 erzielten Treffern und 25 Vorlagen.

Christian Hötzendorfer, Vorstand der Starbulls Rosenheim, über die Verpflichtung von Kuqi: „Wir haben für unseren Mittelbau im Sturm einen stabilen Stürmer gesucht, der unter 24 Jahre alt ist, um die U-Voraussetzungen zu erfüllen. Mit Fabjon bekommen wir einen, dem man schon richtig was zutrauen kann, wenn man den Entwicklungsschritt der letzten Saison betrachtet. Zugute kommt ihm dabei, dass er auch bereits über DEL-Erfahrung verfügt. Für sein Alter ist er bereits sehr komplett. Ich bin gespannt und freue mich darauf, zu sehen, wieviel seines Potentials er nächste Saison zeigen wird."

U24 Spieler mit viel Erfahrung

Das Lineup setzt sich aus 15 sog. Ü-Spielern, zwei U24-Spieler und zwei U21-Spielern plus zwei Goalies zusammen. Der Neuzugang von den Steelers wird in der kommenden Saison eine der zwei U24-Stellen belegen.

„Fabjon hat sich in den vergangenen Jahren in Bietigheim sehr gut entwickelt. Für sein Alter hat er schon sehr viel Erfahrung und hat auch in der letzten Saison eine große Rolle gespielt und viel Verantwortung übernommen“, so Jari Pasanen, Head Coach der Starbulls Rosenheim, über den Stürmer. „Wir sind sehr froh, dass Fabjon in der kommenden Saison für uns aufläuft.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht:

Tor: Autio (AL)

Verteidigung: Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Möchel, Tiffels, Vollmayer

Sturm: Hauner, Laub, Nirschl, Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21), Sarault (AL), Kuqi (U24)