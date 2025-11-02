Kassel Huskies behaupten mit Shutout die Tabellenführung in der DEL2

Starbulls Rosenheim feiern Kantersieg gegen die DEG

02.11.2025, 22:57 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Am letzten Spieltag vor der Deutschland-Cup-Pause gewinnen die vier Topteams der DEL2, während im Tabellenkeller einzig Bad Nauheim einen Erfolg verbucht.

Kassel Huskies – Bietigheim Steelers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Am Ende gewinnen die Kassel Huskies deutlich mit 4:0 und beenden die fünf Spiele andauernde Punkteserie der Bietigheim Steelers. Philipp Maurer durfte seinen ersten Shutout der Saison feiern. Der Spielverlauf war allerdings nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Steelers hatten immer wieder gefährliche Chancen, blieben aber das komplette Spiel über glücklos. Die fehlende Disziplin machte es den Gästen nicht einfacher. Bietigheim sammelte ganze neun Zwei-Minuten-Strafen – waren zweimal sogar in doppelter Unterzahl.

Dominic Turgeon traf im ersten Drittel zum 1:0. Im zweiten Drittel nutze dann Tyler Benson einer der beiden 5-gegen-3-Momente zu seinem ersten Tor, ehe er noch vor Drittelende ein weiteres Tor erzielen konnte. Die Steelers kamen mit viel Druck aus der zweiten Pause, doch kamen nicht mehr zum Anschlusstreffer. Vier Minuten vor Spielende schoss Tristan Keck seine Huskies dann endgültig zum Heimsieg.

Düsseldorfer EG – Starbulls Rosenheim 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Die DEG feierte am heutigen Sonntag ihr 90-jähriges Vereinsjubiläum und stellten mit 8.733 Zuschauern einen DEL2-Zuschauerrekord (ohne Outdoorspiele) auf. Mit dem Eröffnungsbully endete dann aber auch sehr schnell die gute Laune aller Fans der DEG. Die Gäste aus Rosenheim zeigten über 60 Minuten beeindruckendes Eishockey und gewannen – auch in der Höhe verdient – mit 6:1 auf fremdem Eis.

Ville Järveläinen war mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblich am Auswärtssieg der Starbulls beteiligt. Ebenso doppelt traf Justin Taupert. Luigi Calce und Joel Keussen hießen die beiden anderen Rosenheimer Torschützen. Mit seinem Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 aus DEG-Sicht, brachte Max Faber noch einmal Spannung ins Spiel. Doch mit einem Doppelschlag innerhalb von 63 Sekunden schossen Järveläinen und Taupert mit ihren jeweils zweiten Toren die Starbulls uneinholbar in Front.

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)

Die Krefeld Pinguine schlagen die Eispiraten Crimmitschau knapp mit 4:3. Nicht ganz so knapp sah das Schussverhältnis aus: 55:22! Im ersten Drittel schossen die Gäste ganze dreimal aufs Tor – im letzten siebenmal.

Alexander Weiß brachte sein Team früh in Führung (3.), doch Dylan Wruck antwortete nur zwei Minuten später. Im zweiten Drittel gingen die Gäste sogar mit 2:1 in Führung. Der Torschütze hieß Adam McCormick. Im Schlussabschnitt konnten die Krefelder dann endlich Kapital aus ihren vielen Chancen schlagen. Philipp Gogulla glich in der 47. Minute zum 2:2 aus. Es dauerte bis zur 58. Minute, ehe Mathew Santos im Powerplay das Spiel drehen konnte. Eine Minute später traf dann Jon Matsumoto ins leere Crimmitschauer Tor, ehe 62 Sekunden vor Schluss Louis Brune sogar noch den 4:3 Anschlusstreffer markierte, was aber gleichzeitig auch der Endstand war.

Ravensburg Towerstars – EV Landshut 3:4 n.P. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Der Negativtrend der Ravensburg Towerstars geht weiter. Nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Spielen spürt man beim Vizemeister immer mehr den Erfolgsdruck. Auch beim Heimspiel gegen den EV Landshut gelang den Towerstars kein richtiger Befreiungsschlag. Am Ende konnte man die Führung nicht über die Zeit retten und verlor im Penaltyschießen mit 3:4.

David Elsner traf bereits in der sechsten Spielminute im Powerplay zur frühen Gästeführung. Alec Altroth glich in der 19. Minute aus. Im zweiten Drittel schoss Erik Jinesjö Karlsson die Hausherren mit 2:1 in Front, doch Topscorer Tor Immo hatte auch hierfür eine Antwort parat (29.). Nick Latta erzielte in der 49. Minute erneut das Tor zur Ravensburger Führung. Erneut im Powerplay war es dann wieder David Elsner, der den Heimfans die Stimmung vermieste. 32 Sekunden vor Schluss gelang ihm das 3:3, welches beide Teams in die Verlängerung schickte. Da dort kein Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Dort gelang Simon Sezemsky der einzige Treffer für die Hausherren, während bei Landshut abermals David Elsner und letztendlich Tobias Lindberg das Siegtor schoss.

ESV Kaufbeuren – Blue Devils Weiden 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Tore:

Kaufbeuren: Jason Bast, D'Artagnan Joly

Weiden: Tommy Muck, Cedric Schiemenz, Georg Thal, Fabian Voit

Lausitzer Füchse – Eisbären Regensburg 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Tore:

Weißwasser: Alexis D'Aoust (2), John Broda, Christopher Theodore

Regensburg: Bryce Kindopp

EHC Freiburg – EC Bad Nauheim 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Tore:

Freiburg: keine

Bad Nauheim: Justin MacPherson, Julian Lautenschlager