Lesedauer: ca. 6 Minuten

Vor ziemlich genau zehn Jahren, am 17. August 2013, wurde das erste DEL2-Spiel auf sprade.tv übertragen, damals die Partie Bremerhaven gegen die Hannover Scorpions. Beide Clubs spielen nicht mehr in der DEL2, dafür spielt sprade.tv eine umso größere Rolle. Zum 10-jährigen Jubiläum sprach hockeyweb.de mit Christian Müller, dem Geschäftsführer.

Herr Müller, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren sprade.tv. Wie ging es denn damals los?



Angefangen haben wir im August 2013 mit zwei Standorten, das waren damals Weißwasser und Bremerhaven. Ziemlich schnell kam dann Crimmitschau dazu und wir haben geschaut, wie wir diese Clubs unterstützen können. Aus der anfänglichen Unterstützung wurde dann immer etwas mehr. Recht schnell machten wir dann alles außer der Produktion, also z.B. die ganze Vermarktung und den Bezahldienst. Es ist so, dass die Clubs den größten Teil der Erlöse bekommen. Auch diesen Anteil konnten wir im Laufe der Jahre zugunsten der Vereine verschieben. Je mehr Erlöse reinkommen, desto schneller sind unsere Fixkosten gedeckt und umso mehr können wir an die Clubs abgeben. Dieses Prinzip und die Kooperation mit den Vereinen wurden ja vor drei Jahren bestätigt, als wir bei der Ausschreibung der Bildrechte durch die DEL2 den Zuschlag bekamen.

Sie verstehen sich also im Prinzip als technische Plattform für die Übertragungen?

Genau. Wir sind natürlich in sehr engem Kontakt mit den Produktionsteams vor Ort in den Clubs. Man muss auch sehen, dass die allermeisten Vereine die Produktion nicht an externe Firmen vergeben, die dann ja zusätzlich Geld kosten würden, sondern das mit viel Herzblut in Eigenregie machen. So bestehen diese Teams aus Leuten, die das Ganze mit Leidenschaft und Passion für ihren eigenen Club tun. Und diese leiten wir dann auch mit an und schulen regelmäßig. So zum Beispiel am letzten Wochenende, als alle Medienteams eingeladen waren und sich austauschen konnten. Da haben sich in den letzten Jahren richtige Freundschaften entwickelt.

Schulungen und Unterweisungen geschehen natürlich auch während der Saison, ggfs. sogar direkt vor Ort.

Was unternehmen Sie noch, um die Qualität weiter zu verbessern?

In den nächsten Tagen gibt es zum Beispiel eine Kommentatoren-Schulung. Dabei stellt ein sehr guter und erfahrener Kommentator vor, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet. Natürlich steht auch die Neutralität im Vordergrund, da ja überwiegend Gästefans den Stream anschauen. Auch wenn das Herz der Kommentatoren für das Heimteam schlägt, soll eine Ausgeglichenheit da sein. Für das Thema Regelwerk, was sehr wichtig ist, wird dann der Schiedsrichterbeauftragte der Liga zur Verfügung stehen. Damit wollen wir gemeinsam mit den Clubs weiterhin für hohe Qualität sorgen.

Aus wie vielen Leuten besteht denn ein Produktionsteam?

Die Mindestanforderung sind fünf Personen, die meisten Clubs haben zwei Kommentatoren, mindestens zwei Kameraleute, und eine Person in der Regie. Oft gibt es noch Springer, es variiert zwischen fünf und zehn Mitarbeitern pro Spiel. Das gesamte Team besteht aber oft aus bis zu 15 Mitarbeitern, da ja nicht jeder an jedem Wochenende verfügbar ist.

Auf der technischen Seite müssen in dieser Saison alle DEL2-Clubs mindestens eine Führungskamera, eine Totale und zwei Hintertorkameras vorhalten.

Woher kommen denn die meisten Zuschauer?

Im Schnitt sind 70-80% der Zuschauer Gästefans. Mit Blick auf die Gesamtzahl stellen wir fest, dass es gegenüber der Vor-Corona-Zeit zwar nicht sprunghaft, aber stetig nach oben geht. In der Corona-Zeit war unser Streaming-Angebot besonders wichtig für die Clubs, da hiermit ein Teil der Einnahmeverluste aus den Ticketverkäufen kompensiert werden konnte.

Aber auch nach Corona sind wir auf einem guten Weg, obgleich es manchmal Preisdiskussionen gibt. Doch mit den 8,90 Euro pro DEL2-Spiel unterstütze ich vor allem die Clubs, ich unterstütze die Liga und ich unterstütze den Sport insgesamt und der Großteil der Erlöse geht an die Vereine. Und jeder weiß, dass die sich damit keine goldene Nase verdienen, sondern jedes Jahr um ihre Etats kämpfen müssen.

Können Sie die Zuschauer geografisch einordnen?

Es gibt natürlich eine Reihe von Clubs mit hoher Anhängerzahl. Wenn diese auswärts spielen, kann sich das Heimteam über die Buchungszahlen freuen. Wenn man sich die Hauptrunde anschaut, ist da Selb ganz vorn mit dabei, gemeinsam mit Kassel, Krefeld und Landshut. Es folgen eng beieinander Weißwasser, Dresden und Crimmitschau.

Wie sind Ihre Hoffnungen für die neue Saison, gerade auch mit Blick auf die Liga-Neulinge Bietigheim und Rosenheim?

Es tut der gesamten Liga gut, dass zwei alte Bekannte wieder zurückkommen. Mit beiden Clubs haben wir in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammengearbeitet. Es sind zwei etablierte Clubs mit einer starken Fanbasis. Das haben wir schon in den Rosenheimer Playoff-Spielen gesehen, die Buchungszahlen und damit die Erlöse für den Club waren wirklich beachtlich.

Kommen wir zum Produkt. Was bieten Sie an, woran arbeiten Sie?

Zuerst natürlich den Livestream, den die Clubs produzieren. Auf dieser Basis erstellen wir dann die Zusammenschnitte, die dann zusammen mit den Pressekonferenzen in der Nacht oder am nächsten Morgen auf der DEL2-Webseite verfügbar sind. Alle unsere Ligen findet man auch auf unserer Plattform www.thefan.fm. Wir übertragen mittlerweile die gesamte Oberliga und viele Spiele in der Bayernliga,

Mittlerweile haben die Fans auch die Möglichkeit, die Spiele im Nachhinein anzuschauen oder die Konferenz, wo ich zwischen allen Spielen hin-und herschalten kann.

Die Tölzer Löwen haben 2020 zum ersten Mal einen Cable Guy in die DEL2 gebracht. Haben die Zuschauer das honoriert und gibt es für die neue Saison Nachahmer?

Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Ideen und Formaten, hatten auch schon mal das Format einer Liveshow probiert. Man muss aber immer Aufwand und Nutzen abwägen. Beachtlich ist, wie sich bei vielen Clubs das Angebot in den Drittelpausen entwickelt hat, mit Interviews, Wiederholungen wichtiger Szenen etc. Da müssen wir uns nicht verstecken.

Für wie lange läuft Ihr Vertrag mit der DEL2? Sehen Sie neue Wettbewerber, die Ihr Geschäftsmodell bedrohen könnten, z.B. Magenta Sport?

Unser Vertrag läuft auf jeden Fall noch diese Saison. Danach wird sicher wieder neu ausgeschrieben. Aber aufgrund unserer schmalen Kostenbasis und unseres besonderen Geschäftsmodells zugunsten der Clubs bin ich guter Dinge, dass wir dann wieder ein wettbewerbsfähiges Angebot abgeben können. Klar, wenn jemand kommt, der einen großen Haufen Geld bietet und das Ganze quer subventioniert, wäre das sicher ein Argument. Aber wir sind bestrebt, unser Angebot im gemeinsamen Interesse mit den Clubs und der Liga weiterzuentwickeln. Und deshalb sehe ich gute Chancen für eine weitere Zusammenarbeit. Wir hatten in den letzten zehn Jahren ausnahmslos mit allen Vereinen ein tolles Miteinander bei der Entwicklung des Produktes. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Vereine die Werbung in der eigenen Hand haben und hier ihre lokalen Partner platzieren können.

Wie wird das Preismodell in der neuen Saison aussehen? Denken Sie über Veränderungen nach, z.B. Pakete für einzelne Teams oder mehrere Spiele?

Das besprechen wir immer direkt mit der Liga. Aber Stand heute wird es bei den Preisen aus der Vorsaison bleiben, also 8,90 Euro pro DEL2-Spiel. Die Fans haben die Möglichkeit, Spiele direkt zu buchen und einzeln zu bezahlen oder aber sich ein Guthaben aufzuladen mit einem entsprechenden Preisvorteil.

Paketlösungen passen nicht mehr, da viele Fans ligaübergreifend schauen und wir in den unterschiedlichen Ligen unterschiedliche Preise haben.

Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: wir sind derzeit dabei, die neue App für Google tv zu implementieren, so dass dann alle SmartTVs mit Android oder Google auch den Livestream darstellen können. Für apple.tv, Amazon Fire und chromecast funktioniert das ja bereits.

Herr Müller, wir danken Ihnen für das Gespräch und freuen uns auf die neue DEL2-Saison mit sprade.tv.