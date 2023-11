DEL2 am Sonntag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war nicht der Sonntag für die Spitzenteams der DEL2. Die Kassel Huskies, der ESV Kaufbeuren und die Eispiraten Crimmitschau, mithin also das führende Trio, mussten Niederlagen einstecken, wobei die Westsachsen zumindest einen Punkt ergatterten.

Ganz verrückt lief es in Bietigheim. Denn die Steelers, die das Tabellenende der 2. Liga zieren, besiegten Tabellenführer Kassel Huskies mit 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). Der DEL-Absteiger führte zunächst mit 3:1, ehe die Schlittenhunde ausglichen. Doch Ryker Killins brachte Bietigheim wieder in Führung (51.), ehe Guillaume Naud und Alexander Preibisch in den letzten zweieinhalb Minuten für die Entscheidung sorgten.



Die Krefeld Pinguine kämpfen sich langsam empor. Bei den Dresdner Eislöwen gewannen die Seidenstädter ebenfalls mit 6:3 (1:2, 2:1, 3:0). Hier führten die Sachsen mit 3:2, ehe das Team vom Niederrhein das Spiel drehte. Im Schlussdrittel erzielte Jon Matsumoto alle drei Krefelder Tore.

Vor 3793 Zuschauern gewannen die Starbulls Rosenheim mit 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) gegen die Lausitzer Füchse. In der 24. Minute sah es nach einem Kantersieg der Grün-Weißen aus, als Stefan Reiter das 4:0 für Rosenheim erzielte. Doch nun kam Weißwasser auf – und heran. Spätestens als Clarke Breitkreuz in der 48. Minute den 3:4-Anschluss gelang, war Spannung angesagt. Doch die Starbulls brachten den Sieg über die Zeit.

Die weiteren Ergebnisse: EHC Freiburg – Eispiraten Crimmitschau 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0) n.V.; Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg 6:5 (1:3, 2:2, 3:0); EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 3:2 (2:0, 1:1, 0:1); Selber Wölfe – EV Landshut 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).