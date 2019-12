Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nico Kolb wird ein Wolf, Christian Neuert verlässt den EHC Freiburg nach Bayreuth.

Nico Kolb verlässt die Bayreuth Tigers Richtung Freiburg. Der 23-jährige Stürmer kam vor Saisonbeginn vom Ligakonkurrenten aus Bad Nauheim an den Roten Main. Der flinke Center absolvierte 27 Pflichtspiele im Trikot der Tigers, bei welchen ihm drei Tore und zwei weiter Torvorlagen gelangen.

Ein Dankeschön an Nico für die gezeigten Leistungen im Trikot der Tigers. Wir wünschen Ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.

Neu im Kader: Christian Neuert

Der 27-jährige Stürmer kommt im Gegenzug aus Freiburg, wo er die letzten 1,5 Jahre verbracht hat, nach Oberfranken.

Neuert, der mit einer Körpergröße von 1,87 Metern und 90 Kilo Gardemaße mitbringt, gilt als guter und schneller Skater, der mit einem ordentlichen Schuss ausgestattet ist und oft den direkten Weg zum Tor sucht. Zudem wird er als Teamplayer beschrieben, der weniger auf sich und seine States als vielmehr auf den Erfolg des Teams wert legt.

Mit seiner Erfahrung von mehr als 400 Profieinsätzen – davon knapp 50 Auftritten in der DEL und über 230 Spielen in der DEL2 – wird der Rechtschütze sehr schnell seinen Platz im Kader der Tigers finden.

„Beide Jungs waren nicht wirklich zufrieden mit ihrer Situation in ihren Clubs und so kam der Tausch zustande. Es bringt niemanden etwas, jemanden zum Bleiben zu überreden, der nicht zufrieden ist. Wir wollten Nico auch keine Steine in den Weg legen“, so Petri Kujala zum „Tauschgeschäft“ zwischen Bayreuth und Freiburg.

Christian Neuert ist am gestrigen Mittwoch in Bayreuth eingetroffen und war heute gleich mit den Jungs auf dem Eis. „Ich hatte in Freiburg eine schöne Zeit und das Team spielt derzeit ja auch erfolgreich. Für mich persönlich lief es aber nicht so toll, sodass der Wechsel nach Bayreuth – wir waren schon einmal in Kontakt – für mich eine neue Chance bedeutet. Buschi - sowie Gustav Veisert und Timo Herden, mit denen ich in Rosenheim zusammen gespielt habe - kenne ich bereits. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft besser ist, als der derzeitige Tabellenplatz aussagt. Das habe ich ja am letzten Freitag mit Freiburg auch noch selbst erlebt. Oft sind es einfach Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Im Team steckt Qualität und ich bin mir sicher, dass man im Frühjahr den Klassenerhalt feiern wird“, gibt Christian Neuert eine erste Einschätzung zum neuen Arbeitgeber statt.

Daniel Heinrizi, Sportlicher Leiter des EHC Freiburg: „Nico ist ein junger und motivierter Angreifer. Mit seiner bissigen Spielweise wird er unserem Spiel sehr guttun. Wir sind davon überzeugt, dass er sich charakterlich gut in unser Team einfügen wird. Christian kam vor einigen Wochen mit dem Wunsch nach Veränderung zu uns. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen. Wir danken Christian für seine Zeit bei den Wölfen.“