Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am kommenden Sonntag, 9. Februar, beim Spiel gegen die Lausitzer Füchse werden die Ehefrauen und Freundinnen der Spieler der Bietigheim Steelers „Blinkeherzen“ zugunsten der DKMS-Registrierungsaktion für den erkrankten Jugendspieler Christopher vom SC Bietigheim-Bissingen im Foyer der EgeTrans Arena verkaufen.

Der am Sonntag gesammelte Betrag wird von der Mannschaft bei der Typisierungsaktion am 15. Februar in der EgeTrans Arena an die DKMS übergeben. Ein Teil des Teams der Bietigheim Steelers lässt sich bei dieser Gelegenheit registrieren.

„Helft mit, indem ihr euch zahlreiche Herzen kauft und die Aktion finanziell unterstützt, als auch am 15. Februar vorbeikommt und euch registrieren lasst! Je mehr kommen, desto größer sind die Chancen, einen passenden Spender zu finden“, lautet der Aufruf der Steelers