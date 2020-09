Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EC Bad Nauheim hat seinen Testspielplan bekanntgegeben. Los geht es am 27. September.

„Es ist in der Kurzfristigkeit, in der wir aktuell leben, nicht einfach, einen Mix aus sportlich sowie wirtschaftlich sinnvollen Spielen hinzubekommen. Ausländische Ligen spielen schon, in der DEL herrscht noch Unsicherheit – das macht es nicht leichter. Trotzdem ist es uns in den letzten Tagen gelungen, einen guten, abwechslungsreichen Mix zu finden. Die noch offenen Termine werden wir zeitnah fixieren“, sagt Team,anager Matthias Baldys.

Das Vorbereitungsprogramm des EC Bad Nauheim im Überblick:

Sonntag, 27.09.2020, 18:30 Uhr: EC Bad Nauheim – Eispiraten Crimmitschau

Freitag, 02.10.2020, 19:30 Uhr: EC Bad Nauheim – EG Diez-Limburg

Sonntag, 04.10.2020, 18:00 Uhr: EG Diez-Limburg – EC Bad Nauheim

Sonntag, um 11.10.2020 18:30 Uhr: EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers

Freitag, 16.10.2020, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – EC Bad Nauheim

Sonntag, um 18.10.2020 18.30 Uhr: Heimspiel (Gegner offen)

Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr: EC Bad Nauheim – Kassel Huskies

Sonntag, 25.10.2020, 18:30 Uhr: Auswärtsspiel (Gegner offen)

Freitag, 30.10.2020, 19:30 Uhr: EC Bad Nauheim – EHC Freiburg

Am Freitag, 6. November, startet dann die Saison der DEL 2 mit einem Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers.

„Wir haben aufgrund der Corona-Beschränkungen noch einige Details in den nächsten Tagen zu klären. Durch das Gebot der Abstandwahrungen müssen wir prüfen, wo sich eventuell Dauerkartenplätze verändern. Ab kommender Woche ist die Geschäftsstelle ganztags geöffnet, um vor dem ersten offiziellen Vorbereitungsspiel allen Fans die Möglichkeit zu geben, sich Tickets zu sichern, Zudem beantworten wir dann gerne Fragen zum Thema Dauerkarte. Wir melden uns in dieser Woche bei betroffenen Kunden oder Partnern, bitten aber noch um etwas Geduld. Bis zum 2. Oktober, dem Spiel gegen Diez-Limburg, sind diese Themen geklärt“, verspricht Geschäftsführer Andreas Ortwein.