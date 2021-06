Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit einem in Kaufbeuren schon bestens bekannten Gesicht besetzt der ESV Kaufbeuren eine der beiden noch offenen Verteidiger-Positionen. Nach fünf Jahren beim DEL-Club ERC Ingolstadt wechselt Simon Schütz zum ESV Kaufbeuren in die DEL2.

Der 23 Jahre alte Linksschütze absolvierte, mit einer Förderlizenz ausgestattet, auch schon insgesamt 128 Pflichtspiele für die Joker und hatte dabei immer einen sehr starken Eindruck bei den Verantwortlichen und auch bei den Fans in der Wertachstadt hinterlassen. In der DEL bestritt Simon Schütz 108 Spiele für den früheren Kooperationspartner der Joker in Deutschlands höchster Spielklasse. Beim ESVK wird der Linksschütze in der kommenden Saison wieder das Trikot mit der Nummer 97 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur Verpflichtung von Simon Schütz: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Simon Schütz nach vielen und intensiven Gesprächen davon überzeugen konnten, nach Kaufbeuren zu wechseln. Er war ja auch schon als Förderlizenzspieler bei uns, was mit Sicherheit ein kleiner Vorteil war. Wir kennen Simon dadurch bestens und auch er kennt den ESVK und sein Umfeld daher sehr gut. Simon Schütz hat alle Anlagen, um in der DEL2 ein sehr guter Verteidiger zu sein. Dabei hat er seine Stärken genauso in der Defensive wie in der Offensive und auch seine läuferischen Fähigkeiten sind sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass sich Simon Schütz beim ESVK auch wieder für die DEL empfehlen kann.“