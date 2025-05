Lesedauer: ca. 1 Minute

Man kennt sich und man schätzt sich: Daher ist es keine Überraschung, dass Peter Russell die Verpflichtung von Simon Gnyp forciert hat. Nun kann der EC Bad Nauheim Vollzug melden, der Verteidiger kehrt zurück zu den Roten Teufeln.

Für Gnyp ist es das zweite Mal in seiner noch jungen Laufbahn, dass er Station in Bad Nauheim macht. Zwischen 2019 und 2021 bestritt der Defender als Förderlizenzspieler der Kölner Haie insgesamt 65 Pflichtspiele im rot-weißen Trikot.

Es folgten zwei Jahre im Dienst von DEL-Club Ingolstadt. Wobei die Kooperation der Panther mit den Ravensburg Towerstars dazu führte, dass der in Burghausen geborene Bayer auch für die Oberschwaben und somit unter der Ägide von Peter Russell auflief. „Ich weiß, was Simon kann. Er hat eine gute Übersicht und Biss in seinem Spiel. Zudem verfügt er über einen ordentlichen Schuss von der blauen Linie“, sagt Russell, der den Neuzugang auch als einen „prima Teamplayer“ schätzt. In der letzten Saison stand Gnyp im Kader der Starbulls Rosenheim.



