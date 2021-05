Lesedauer: ca. 1 Minute

Er ist ein gebürtiger Freiburger, durchlief den Nachwuchs unserer Wölfe und hält bis heute den Vereinsrekord als jüngster Spieler mit einem Scorerpunkt im Seniorenbereich. Damals war Simon Danner gerade einmal 15 Jahre alt. Es folgten über 700 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse und etliche Auftritte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Nach 12 Jahren kehrte der mittlerweile 34-Jährige wieder zurück zu seinen Wurzeln. Zum Ende der Saison 2019/2020 stieß Danner zum Wölfe-Kader und unterschrieb zugleich einen Vertrag für die aktuell laufende Spielzeit. Nun steht fest: Unser Kapitän steht auch in der DEL2 Saison 2021/22 für den EHC Freiburg auf dem Eis!

Simon Danner steht sowohl auf als auch neben dem Eis sinnbildlich für die Wölfe-Familie und gilt als Paradebeispiel eines Führungsspielers. Professionalität, nimmermüder Einsatz, Ehrgeiz und der absolute Siegeswille sind nur einige seiner Eigenschaften. Doch auch sportlich weiß der Mann mit der Rückennummer 14 zu überzeugen und kann in dieser Saison bei 49 Spiele 22 Scorerpunkte auf seinem Konto verzeichnen.

Simo Danner über seinen Verbleib im Breisgau: „Ich freue mich unheimlich, auch in der kommenden Saison das Trikot meines Heimatvereins tragen zu dürfen und meinen Teil zum großen Ganzen hier in Freiburg beitragen zu können. Am meisten freue ich mich aber darauf, hoffentlich endlich wieder vor den Wölfe-Fans auf das Eis zu gehen. Die Unterstützung in dieser schwierigen Saison war und ist überragend, trotzdem fehlt die unglaubliche Stimmung in der Halle ungemein“.