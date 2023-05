Lesedauer: ca. 2 Minuten

Jeroen Plauschin stößt von den Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord zu den Selber Wölfen.

Mit dem 21-jährigen Verteidiger Jeroen Plauschin sichern sich die Selber Wölfe die Dienste eines talentierten jungen Spielers, der die Nachwuchsschmiede der Eisbären Berlin durchlief. Letzte Saison, seine erste Spielzeit im Erwachsenenbereich, lief er für die Saale Bulls Halle auf. Nun will sich der Defensivspezialist bei den Selber Wölfen in der DEL2 durchbeißen.

Ein waschechter Berliner

Mit Jeroen Plauschin holen sich die Selber Wölfe einen „waschechten“ Berliner ins Wolfsrudel: Der 21-Jährige ist in der Bundeshauptstadt geboren und durchlief bei den Eisbären Juniors sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe es für ihn in der vergangenen Saison zu den Saale Bulls Halle in die Oberliga Nord ging. Obwohl dies seine erste Station im Seniorenbereich war, machte der junge Verteidiger durch tadellose Leistungen auf sich aufmerksam. Doch auch in der Saison 2021/2022 gab es für den Linksschützen schon Grund zu feiern: Zusammen mit seinem Team holte er die Meisterschaft in der höchsten deutschen Nachwuchsliga, der DNL.

„Jeroen bringt viel Potenzial mit“

Der Selber Headcoach Sergej Waßmiller hält jedenfalls schon zum jetzigen Zeitpunkt große Stücke auf seinen neuen Schützling: „Jeroen Plauschin ist ein guter Verteidiger, der in Berlin eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Er bringt viel Potenzial mit. Im letzten Jahr hat er sich wahnsinnig entwickelt: Vom U20-Spieler im Nachwuchs der Eisbären Berlin ist er nach Halle gewechselt und hat sich dort vom siebten Verteidiger zu einem Top 4-Verteidiger hochgearbeitet. Das sagt sehr viel über seine Einstellung aus.“

„Ich bin glücklich und dankbar für die Chance“

Jeroen Plauschin weiß noch nicht sehr viel über Selb und die Umgebung, hat aber im Vorbereitungsspiel vergangene Saison mit den Saale Bulls Halle von Selb einen guten und bleibenden Eindruck gewonnen: „Über Selb weiß ich ehrlicherweise noch nicht viel. Ich habe mich bei ein paar Leuten erkundigt und habe nur Gutes gehört. Zudem war ich ja mit den Saale Bulls Halle letzte Saison mal zum Vorbereitungsspiel da. Von daher weiß ich, dass die Halle sehr gut ist und auch die Fans super sind.“

Jeroen Plauschin, der sich selbst „eher als eine ruhige Person“ beschreibt, verrät uns auch, welchen Spielertypen man mit ihm in Selb erwarten kann: „Ich bin eher ein defensiver Verteidiger, möchte aber weiter an meinen offensiven Fähigkeiten arbeiten, um auch dort mehr zum Spiel beitragen zu können.“

Überhaupt ist der 21-jährige Defensivspezialist jemand, der sehr klar in seinen Aussagen ist, so auch bezüglich der Gründe für seinen Wechsel nach Selb und seiner Ziele für die kommende Saison: „Ich wollte eine Chance in der DEL2 bekommen. Diese erhalte ich nun in Selb und bin sehr glücklich und dankbar dafür. Nun möchte ich weiter an mir arbeiten und mich kontinuierlich verbessern, um mich bestmöglich ins Team einbringen zu können.“