Selber Wölfe verpflichten Daniel Schwamberger

​Mit Daniel Schwamberger verpflichten die Selber Wölfe einen 26-jährigen Stürmer, der seit der letzten Saison bei den EV Lindau Islanders in der Oberliga unter Vertrag stand.

Zuvor konnte er in drei Spielzeiten bei den Ravensburg Towerstars, mit denen er 2019 die DEL2-Meisterschaft feierte, und den Lausitzer Füchsen die Erfahrung aus 208 DEL2-Spielen sammeln. Ausgebildet wurde der ehemalige tschechische U19-Nationalspieler beim IHC Pisek und dem HC Sparta Prag,

Bei seinem Heimatclub, dem IHC Pisek, durchlief der Deutsch-Tscheche Daniel Schwamberger alle Nachwuchsmannschaften bis zur U18. Dort machte der Linksschütze auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Anschließend trug Schwamberger das Trikot vom U20-Team von Sparta Prag, parallel dazu wurde er auch in der 2. tschechischen Liga in Litomerice eingesetzt. Mit 21 Jahren wechselte er nach Ravensburg in die DEL2, wo er drei Saisons blieb und auch zu einem DEL-Spiel mit den Schwenninger Wild Wings kam. 2019 dann der Wechsel zu den Lausitzer Füchsen. Seit letzter Saison lief Schwamberger für die EV Lindau Islanders auf und war dort letzte Saison der teaminterne Topscorer.

„Mit Daniel Schwamberger bekommen wir einen DEL2-efrahrenen Stürmer im besten Alter. Daniel wird uns mit seiner Erfahrung und Laufstärke weiterhelfen und uns mehr Kadertiefe verleihen. Zudem ist er hochmotiviert und will seine Chance nutzen, die er bei uns definitiv bekommt. An Eiszeit wird es ihm bei uns nicht mangeln“, sagt der Selber Trainer Herbert Hohenberger.