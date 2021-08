Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kooperation der beiden Aufsteiger ist in trockenen Tüchern: Mit dem DEL-Neuling Bietigheim Steelers haben die Selber Wölfe einen passenden Kooperationspartner gefunden. Und die Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit sind gegeben, denn die beiden Headcoaches Daniel Naud und Herbert Hohenberger kennen sich schon eine kleine Ewigkeit.

„Als mich Danny Naud angerufen hat, ob wir an einer Kooperation mit den Steelers interessiert sind, war ich positiv überrascht und habe mich gefreut. Denn man muss wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, gleich im ersten Jahr als Aufsteiger einen höherklassigen Kooperationspartner zu haben“, gibt Herbert Hohenberger einen Einblick, wie sich der Kontakt anbahnte. „Nach ersten losen Gesprächen mussten wir jedoch erst einmal abwarten, ob es bei beiden Teams jeweils mit dem Aufstieg auch klappt.“ Nachdem die Lizenzen erteilt waren, verschaffte sich Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch bei einem Besuch in Selb im Beisein von Wölfe-Vorsitzendem Jürgen Golly einen Überblick über den Standort und informierte sich über die Ausrichtung und Zielsetzung der Wölfe. Schnell war klar, dass beide Clubs zueinander passen und die von den Coaches angedachte Kooperation eingegangen werden soll. „Mit dem Aufsteiger in die DEL2 haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der mit Engagement das Thema DEL2 angeht. Hier sind Menschen mit viel Leidenschaft am Werk, die den Standort stetig weiterentwickeln wollen. In Selb können unsere Spieler ihre Entwicklung fortsetzen. Wir sehen dort für die Jungs die Chance, sich in wichtige Rollen zu kämpfen und so den Wölfen zu helfen, ihr Saisonziel zu erreichen”, ist Volker Schoch überzeugt, dass beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren.

Die Spieler, die die Bietigheim Steelers in dasWolfsrudel abstellen werden, fallen den Regularien nach alle unter das U24-Kontingent, auch wenn sie bezüglich des Jahrgangs eventuell noch unter die U21-Regel fallen würden. Welche Spieler genau für eine Abstellung nach Selb in Frage kommen, wird sich im Detail noch zeigen. Die DEL startet schon einen knappen Monat vor der DEL2 in die Saison und somit wird bis zum DEL2-Saisonstart für Danny Naud mehr Klarheit herrschen, wer zu seinem Stammkader gehören wird.