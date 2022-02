Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe aus der DEL2 haben Mike Glemser unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Stürmer kommt vom Oberligisten Moskitos Essen ins Vorwerk.

Mike Glemser kam in der Saison 2017/18 bei den Dresdner Eislöwen bereits zu 50 DEL2-PflichtspielEinsätzen und erzielte dabei acht Scorerpunkte sowie 20 Strafminuten. Seither lief der Außenstürmer in der Oberliga für den SC Riessersee, die Hannover Indians sowie zuletzt die Moskitos Essen auf. Zudem stand der Linksschütze letzte Saison noch im Aufgebot unseres Play-off-Finalgegners, den Hannover Scorpions. Der gebürtige Stuttgarter soll helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle der Selber zu kompensieren.



„Zunächst einmal möchte ich mich bei den Moskitos bedanken, dass sie Mike die Chance geben, sich noch einmal in der DEL2 zu beweisen und dass der Wechsel so kooperativ über die Bühne ging“, sagt Trainer Herbert Hohenberger. „Ich freue mich auf Mike Glemser, den ich sowohl als Rechts- als auch als Linksaußen einsetzen kann. Unsere neue Nummer 97 wird uns mehr Tiefe und Flexibilität im Kader verleihen. Mike wittert seine Chance, mit uns in der DEL2 noch einmal Fuß zu fassen und diese Chance wird er auch bekommen“, so Herbert Hohenberger weiter.

Mike Glemser lief im Nachwuchsbereich zunächst für den SC Bietigheim-Bissingen auf, ehe es ihn nach Köln in die dortige DNL-Mannschaft zog. Per Förderlizenz ging es von dort aus erstmals zu den Moskitos Essen, wo er sich die ersten Sporen im Seniorenbereich verdiente. Es folgte eine Saison in der DEL2 bei den Dresdner Eislöwen, ehe es zu den vorher genannten Stationen in der Oberliga ging.