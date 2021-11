Lesedauer: ca. 1 Minute

Maxim Kryvorutskyy und die Selber Wölfe haben den Vertrag aufgelöst. Der Angreifer kehrt nach Höchstadt zurück.

Die Selber Wölfe und Maxim Kryvorutskyy haben in der vergangenen Woche den vor Saisonbeginn geschlossenen Vertrag aufgelöst. Der Stürmer hat daraufhin auch gleich seine Zelte in Selb abgebrochen. Maxim Kryvorutskyy, der 7 Pflichtspiele für die Wölfe in der DEL2 absolviert hat, wird sich den Höchstadt Alligators anschließen. Der 19-jährige Nürnberger stand bereits in der vergangenen Spielzeit als Förderlizenzspieler für die Alligators auf dem Eis.