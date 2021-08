Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem vor kurzem die Zusammenarbeit mit dem DEL-Neuling Bietigheim Steelers besiegelt wurde, ist nun auch die Kooperation des DEL2-Aufsteigers Selber Wölfe mit dem Süd-Oberligisten Höchstadter EC in trockenen Tüchern.

Ziel ist es, dass die jungen Spieler im Wölfe-Kader Spielpraxis erhalten sowie dem ein oder anderen jungen Talent aus dem Aischgrund die Chance zu geben, DEL2-Luft zu schnuppern.

Beide Eishallen liegen nur gut 140 Kilometer auseinander, man kennt sich untereinander und pflegt auf Führungsebene schon immer ein gutes Miteinander. Nach langen und intensiven Gesprächen glauben beide Seiten an eine Zusammenarbeit, die auch in der Praxis gut funktionieren wird. „Mit den Vereinbarungen, die wir getroffen haben, haben wir einen guten gemeinsamen Nenner gefunden. Nun liegt es an allen Beteiligten, diese auch entsprechend in der Praxis umzusetzen“, zeigt sich Selbs Headcoach Herbert Hohenberger zufrieden mit den getroffenen Absprachen. Auch Jörg Schobert, Sportlicher Leiter des Höchstadter EC, freut sich auf den zukünftigen Austausch: „Durch den Aufstieg von Selb in die DEL2 hat sich die Möglichkeit ergeben, einen Kooperationspartner zu finden, der in unserer Nähe liegt. Da wir auf Vorstandsebene schon immer gut zusammengearbeitet haben und ich Herbert Hohenberger auch schon einige Zeit kenne, war schnell klar, dass wir hier einen Partner haben, mit dem wir auf Augenhöhe arbeiten können.“

„Es ist wichtig, dass unsere Spieler Spielpraxis sammeln, bevor sie auf der Bank oder gar der Tribüne sitzen und zuschauen müssen. Höchste Priorität hat aber, dass die Jungs, wenn sie nach Höchstadt fahren oder umgekehrt, auch eingesetzt werden und nicht nur auf dem Spielberichtsbogen stehen“, sagt Hohenberger.

Hohenberger: „Mit Dominik Zbaranski und Anton Seidel stehen zwei ganz junge, talentierte Spieler im Kader der Alligators, die sich bei uns zumindest mal im Training zeigen und DEL2-Luft schnuppern sollen. Mal sehen, wie sie sich machen und ob mehr daraus wird.“ Jörg Schobert ergänzt: „Von dieser Kooperation werden beide Seiten profitieren, indem sich talentierte Spieler aus Höchstadt in Selb zeigen können und parallel dazu Spieler aus Selb Spielpraxis erhalten werden.“