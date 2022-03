Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem die Lausitzer Füchse am Freitag mit dem 10:1 Sieg in Bad Tölz den Klassenerhalt geschafft hatten, gab es am Sonntag für die Selber Wölfe die Gelegenheit, mit dem vierten Sieg gegen die Bayreuth Tigers das DEL2-Ticket für die nächste Saison zu lösen. In der Hauptrunde lag Selb an 41 von 52 Spieltagen auf dem letzten Platz, doch in der Playdown-Runde drehten die Wölfe auf. Durch den 4:1-Sieg im sechsten Spiel sicherten sie sich den Klassenerhalt mit 4:2 Siegen. Die Bayreuth Tigers müssen nun gegen die Tölzer Löwen in die zweite Abstiegsrunde.

Selber Wölfe - Bayreuth Tigers 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Es waren gute Voraussetzungen für Selb: Das Momentum aus dem Sieg am Freitag in Bayreuth und mit ca. 2.600 Zuschauern, darunter nur erstaunlich wenige Bayreuth-Fans, eine fast volle Netzsch-Arena. Die Wölfe-Anhänger trieben ihre Mannschaft frenetisch an. Selb ging in der fünften Minute durch Nick Miglio mit 1:0 in Führung. Auch die Tigers hatten immer wieder gute Möglichkeiten, aber die Selber Abwehr und vor allem Torwart Michael Bitzer verhinderten den Ausgleich. In der 15. Minute holte dann Lars Reuß den Hammer raus und platzierte einen tollen Schuss aus linker Position ins Gäste-Tor zum 2:0. Es dauerte nicht lange, dann erhöhte Daniel Leavens in der 17. Minute mit einem wunderschönen Konter auf 3:0. Aber Bayreuth gab sich noch nicht geschlagen und markierte durch Tobias Meier den wichtigen Anschlusstreffer zum 3:1 nur eine halbe Minute später.

Das zweite Drittel war dann ausgeglichen, doch die Tigers konnten diverse Strafzeiten und ihre optische Überlegenheit in dieser Phase nicht in Tore umsetzen. So ging es ins letzte Drittel. Die Tigers drückten und drückten, doch der Puck ging nicht ins Tor. Zum Spielende verließ Timo Herden dann das Bayreuther Tor zugunsten des sechsten Feldspielers. Zwei Minuten vor dem Ende verloren die Tigers dann den Puck und Nick Miglio zog auf der linken Seite Richtung Gästetor davon. Järveläinen warf noch seinen Schläger, um das Empty-Net-Goal zu verhindern, was zunächst auch gelang. Doch völlig korrekt und ohne Diskussion entschieden die Schiedsrichter auf ein technisches Tor zum 4:1. Damit war nicht nur das Spiel entschieden, sondern auch die Serie. Aufsteiger Selb sichert sich ein weiteres Jahr DEL2. Das war nach der schwachen Hauptrunde nicht unbedingt zu erwarten. Trainer Herbert Hohenberger zeigte sich nach Spielende überglücklich über den Klassenerhalt und hob den Teamgeist und Zusammenhalt seiner Mannschaft hervor, die zwischen November und Februar oft nur mit halber Kapelle antreten konnte.