Die Selber Wölfe setzen sich mit 4:3 (0:1; 2:1; 2:1) gegen Bad Nauheim durch.

Nach den beiden knappen Niederlagen gegen Bad Nauheim und die Dresdner Eislöwen am vergangenen Wochenende waren die Wölfe im Rückspiel gegen den EC Bad Nauheim erstmals in dieser Saisonvorbereitung gegen einen Zweitligisten siegreich, nachdem bereits am Freitag der Oberligist Höchstadter EC bezwungen werden konnte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten 20 Minuten kamen die Selber Wölfe immer besser ins Spiel gingen am Ende als Sieger vom Eis.