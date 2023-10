Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe drehen im letzten Spielabschnitt richtig auf und machen gewinnen am Ende beim EC Bad Nauheim mit 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). Für Selb ist es der sechste Sieg im siebten Spiel.

Im DEL2-Topspiel des zehnten Spieltages behielten die Kassel Huskies gegen den EV Landshut am Ende mit 6:4 (2:3, 2:1, 2:0). Spieler des Abends wurde Yannik Valenti. Er steuerte zwei Tore und eine Vorlage bei. Die 2.733 Zuschauer sahen insgesamt 48 Schüsse ihres Teams auf das Landshuter Tor.



Nach zuletzt turbulenten Tagen rund um den neuen, alten Headcoach Daniel Naud – wir berichteten – konnten die Bietigheim Steelers im baden-württembergischen Derby die ersten Punkte in der Ferne sammeln. Beim EHC Freiburg gewannen die Schwaben knapp mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Guillaume Naud brachte die Gäste bereits nach 37 Sekunden in Führung. 173 Sekunden vor Ende gelang dem Förderlizenz-Spieler aus Mannheim, Arkadiusz Dziambor, das Tor zum Sieg.

Insgesamt elf Tore konnten die 2.847 Fans in der Eisarena in Weißwasser bejubeln. Am Ende gewinnen die Lausitzer Füchse ein spannendes und teilweise spektakuläres Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau. Trotz einem zwischenzeitlichen 1:3 behalten die Füchse alle drei Punkte in der eigenen Halle. Durch den 6:5 (0:1, 2:2, 4:2)-Heimsieg steht man nun auf Platz vier einer nach wie vor sehr ausgeglichenen DEL2.

Die restlichen Ergebnisse des Abends: ESV Kaufbeuren – Starbulls Rosenheim 4:1 (0:0, 1:0, 3:1); Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 4:1 (3:1, 0:0, 1:0); Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).