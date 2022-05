Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 21-jährige Michael Schaaf durchlief den Nachwuchs der Kölner Haie, wechselte in der U20 nach Krefeld, wo er seither auch schon 86 Oberliga-Partien bestritten hat und auch schon beim DEL-Team mittrainierte. Bei den Selber Wölfen möchte das Talent den nächsten Schritt machen und in der DEL2 Fuß fassen.

„Michael ist ein junger Kerl, der mit seinen 21 Jahren schon auf zwei komplette Oberligasaisons zurückblicken kann. Nun ist er breit, die nächste Stufe zu erklimmen und kann in der DEL2 Fuß fassen“, sagt Andrew Hare über den Neuzugang. „Für Michael wird es ganz klar – wie für jeden anderen jungen Spieler auch – wichtig sein, sich und sein Spiel weiterzuentwickeln. Daran werden wir täglich gemeinsam mit ihm arbeiten, worauf ich mich persönlich heute schon freue. Denn Michael hat definitiv das Potenzial, sich gemeinsam mit unserem Trainerteam hier bei uns in Selb zu einem guten DEL2-Spieler zu entwickeln. Michael ist eine sehr gute Persönlichkeit und bringt gute Anlagen mit. Wir werden ihm zeigen, wohin seine Entwicklung gehen kann ihn aufs nächste Level hieven“, verrät Andrew Hare seinen Plan mit Michael Schaaf.



Der gebürtige Kölner lernte zunächst in Troisdorf die Grundlagen des Eissports, ehe er früh in die Talentschmiede der Kölner Haie wechselte. Später ging es für ihn weiter in die U20 nach Krefeld (DNL2), wo er mit seinem Team den Aufstieg in die DNL schaffte und dann auch als Mannschaftskapitän Verantwortung übernahm. Inzwischen hat der Linksschütze 86 Oberliga-Spiele und ein paar Trainingseinheiten mit dem DEL-Team der Krefelder Pinguine „auf dem Buckel“.