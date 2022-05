Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 22-jährigen Sebastian Hon kann der EHC Freiburg einen weiteren Angreifer und Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der Rechtsschütze und gebürtiger Darmstädter durchlief die Jugend der Adler Mannheim und war zudem seit der U16 fester Bestandteil der deutschen Nachwuchsnationalmannschaften. Sein Debüt im Seniorenbereich gab der 188 cm große Angreifer bei unserem Ligakonkurrenten aus Heilbronn, für die er 2019/20 auf dem Eis stand. Es folgte der Wechsel nach Ravensburg und schließlich zur abgelaufenen Saison nach Leipzig in die Oberliga. Bei den Sachsen konnte Hon in der vergangenen Saison mit 25 Punkten in 43 Spielen seine Scorerqualitäten unter Beweis stellen. Nach einem Jahr Oberliga folgt nun der Wechsel zu den Wölfen zurück in die DEL2.

Peter Salmik, Sportdirektor der Wölfe: „Mit Sebastian bekommen wir einen talentierten Angreifer und Rechtsschützen, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er kennt die Liga, weiß was auf ihn zukommt und möchte seine Chance nutzen, in der DEL2 und bei uns in Freiburg Fuß zu fassen. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Cheftrainer Robert Hoffmann fügt an: „Sebastian ist jung, groß, robust und äußerst talentiert. Er erfüllt alle Kriterien, um seine Chance bei uns richtig zu nutzen. Er hat eine super Saison in der Oberliga gespielt und wir sind froh, ihm die Plattform für den berühmten „nächsten Schritt“ bei uns zu bieten. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten.“