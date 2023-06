Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 23-jährigen Sebastian Hon können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere Vertragsverlängerung für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren.

Aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim machte der junge Angreifer in Heilbronn und Ravensburg seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. Nach einer Spielzeit bei Leipzig in der Oberliga kam der Rechtsschütze vergangenes Jahr in den Breisgau und fügte sich hier gut in die Mannschaft ein. Mit 12 Scorerpunkten spielte Hon seine bisher beste DEL2-Saison und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Sebastian ist ein Spieler, der viele Abschlüsse sucht, aggressiv spielt und damit ein ständiger Unruheherd auf dem Eis ist. Wir sehen seine Entwicklung sehr positiv und freuen uns daher sehr in ein weiteres Jahr bei uns in Freiburg zu haben.“