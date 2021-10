Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Selber Wölfe und Sebastian Christmann haben sich in gegenseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des laufenden Vertrags, der erst vor dieser Saison geschlossen wurde, geeinigt.

Der 22-jährige ist gebürtiger Schweizer aber im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und belegt keine Ausländer-Position im Kader. Christmann wechselte zum Saisonbeginn zu den Selber Wölfen, entschied sich aber nun zurück in die Oberliga zu wechseln. Der 22jährige Stürmer durchlief die U-17 und U-20 Mannschaften des Schweizer Spitzenvereins EV Zug, wo er zu den besten Stürmern gehörte. 2019/20 wechselte er von Zug zum DEL2-Ligisten EHC Freiburg, ging ein Jahr später nach Herford, bestritt auch ein DEL2-Spiel für die Kassel Huskies und versuchte sich in dieser Saison beim DEL2-Aufsteiger Selber Wölfe. Indians Coach Lenny Soccio: „ Wir freuen uns sehr das es nun mit der Verpflichtung von Sebastian geklappt hat. Er war bereits im Sommer einer unserer Kandidaten. Damals entschied er sich aber für den DEL2 Ligisten. Wir sind aber immer weiterhin mit ihm in Kontakt geblieben. Sebastian ist ein harter Arbeiter auf dem Eis und wird unsere Offensive weiter verstärken.“



Christmann erhält bei den Indians die Rückennummer 24.