Die Eispiraten Crimmitschau haben eine weitere Personalentscheidung getroffen und mit Scott Feser einen weiteren Stürmer für die Spielzeit 2023/24 weiterverpflichtet.

Der 27-jährige Deutsch-Kanadier geht somit in seine dritte Saison bei den Westsachsen. Neben Lucas Böttcher, Tamás Kánya und Jannis Kälble ist Scott Feser nun bereits der vierte Offensivmann im Kader für die neue DEL2-Serie.

„Ich habe meine Zeit in Crimmitschau sehr genossen. Obwohl die letzte Saison schwierig war, liebe ich die Atmosphäre im Sahnpark und möchte dem Verein helfen, sich in der Tabelle wieder zu etablieren“, sagt Scott Feser zur Verlängerung seines Vertrages. „Ich war mit meinem Spiel am Ende der Saison zufrieden, aber es liegt in meiner Verantwortung, die ganze Zeit auf diesem Niveau zu spielen“, fügt der Offensivmann, der zukünftig wieder an die Leistung seiner Premierensaison anknüpfen will, hinzu.

Der Deutsch-Kanadier hatte nach seinem ersten Jahr in Europa, speziell in der DEL2, als ihm 19 Tore und 16 Vorlagen in 47 Partien gelangen, eine schwierige letzte Saison. Aufgrund von mehreren Verletzungen kam der Linksschütze nie richtig in Tritt und konnte in 35 Hauptrundenspielen lediglich fünf eigene Treffer und sechs Assists verbuchen. In den Playdowns hingegen hatte der 27-Jährige mit insgesamt neun Scorerpunkten in sechs Spielen einen riesigen Anteil am Klassenerhalt. Das sieht auch Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten so: „Scott hat am Ende der Saison endlich wieder zu alter Form und Leistung gefunden und sich deshalb diese Verlängerung verdient“.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Christian Schneider

Abwehr: –

Angriff: Scott Feser, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble