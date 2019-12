Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Scott Allen verlängert ein weiterer Kontingentspieler seinen Vertrag beim EHC Freiburg für die Saison 2020/21.

Der 29-jährige Scott Allen stieß kurz nach Saisonbeginn (Ende September) in den Kader des EHC Freiburg. In den folgenden 26 Spielen konnte der Kanadier neun Tore und 14 Vorlagen verzeichnen. Mit seinem körperbetonten Spiel und seiner Torgefährlichkeit hat er sich zu einer wichtigen Säule im Spiel der Wölfe entwickelt.

Daniel Heinrizi, Sportlicher Leiter des EHC Freiburg, sagt: „Seit Scott das Trikot der Wölfe trägt, haben wir deutlich mehr Physis auf dem Eis. Er ist defensiv und offensiv gleichermaßen präsent und damit ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Dazu kommen seine Scorerqualitäten und ein toller Charakter. Wir sind froh, Scott auch für die kommende Saison in unserem Kader zu haben.“

Wölfe-Trainer Peter Russell ergänzt: „Scott füllt seine Rolle im Kader super aus. Sein variables Spiel eröffnet uns viele Möglichkeiten. Mit seiner Physis, Athletik und der Schnelligkeit, die er auf das Eis bringt, passt er perfekt in unsere temporeiche Spielweise und kann diese perfekt lenken. Ich freue mich darauf, weiter mit Scott in Freiburg arbeiten zu können.“

Scott Allen selbst freut sich auf eine weitere Spielzeit in Südbaden: „Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu bekommen, auch nächste Saison für die Stadt, die Fans und diesen tollen Verein spielen zu dürfen. Meine Frau und ich genießen Freiburg und die tollen Menschen hier." Zudem wendet sich der Spieler mit der Nummer 90 an die Wölfe-Fans: "Danke für die phänomenale Unterstützung auf unserem Weg, den EHC Freiburg in die Playoffs zu führen!“

Mit Scott Allen (29) und Luke Pither (30) stehen bereits zwei Kontingentspieler des EHC Freiburg für die Saison 2020/21 fest.