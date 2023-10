Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben sich langsam gefangen und klettern in der Tabelle der DEL2. Die Bietigheim Steelers scheinen sich nicht in ihr Schicksal ergeben zu wollen. Und die Dresdner Eislöwen gewinnen das Derby gegen die Lausitzer Füchse. So lief es am Sonntag in der zweiten Liga.

Die Dresdner Eislöwen halten den Anschluss zur Spitze und gewinnen gegen Weißwasser mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Die Gastgeber gingen nach neuneinhalb Minuten durch Vincent Hessler in Führung, doch nur gut eine Minute später war Sebastian Zauner mit dem Ausgleich für die Füchse zur Stelle. Beim 1:1 blieb es bis zum Beginn des Schlussabschnitts, als Tomas Andres (42.) und Dani Bindels (43.) innerhalb von 57 Sekunden ein Doppelschlag gelang.



Die Krefeld Pinguinen feiern einen sicheren 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Sieg beim EV Landshut – und das obwohl die Niederbayern das bessere Schussverhältnis für sich verzeichnen konnten. Alexander Weiß brachte den KEV in Führung, ehe Josh MacDonald mit drei Toren in Folge den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Landshuts Treffer durch Samir Kharboutli (59.) kam viel zu spät.

DEL-Absteiger und DEL2-Schlusslicht Bietigheim Steelers verbuchte ein Fünf-Punkte-Wochenende. Im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars gewann das Team mit 5:4 (0:0, 1:1, 3:3, 1:0) nach Verlängerung. Die Gäste führten schon mit 4:1, ehe Bietigheim in den letzten fünfeinhalb Minuten der regulären Spielzeit dreimal erfolgreich war. In der Overtime entschied Ryker Killins die Partie für die Steelers (63.).

Die weiteren Ergebnisse: Selber Wölfe – EHC Frieburg 2:3 (0:2, 1:0, 1:1); Starbulls Rosenheim – EC Bad Nauheim 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) n.V.; Eisbären Regensburg – ESV Kaufbeuren 4:1 (0:0, 1:1, 3:0); Eispiraten Crimmitschau – Kassel Huskies 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).