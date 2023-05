Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 52-jährigen Sami Lehtinen kann der EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang im Trainerteam für die kommende Saison präsentieren.

Seit 2004 ist Lehtinen im Trainergeschäft und arbeitet dabei auch bereits mit Cheftrainer Timo Saarikoski erfolgreich bei Rauma Lukko zusammen. Nach einem Engagement bei Nybro Vikings IF in Schweden und einem kurzen Ausflug zu HIFK in der Liiga war der ehemalige Torhüter zuletzt zwei Jahre in Island bei Skautafélag Akureyrar als Cheftrainer und in der isländischen Nationalmannschaft als Co-Trainer aktiv. Nun wird der Finne neben Timo Saarikoski als Co-Trainer der Wölfe für die DEL2-Saison 2023/24 agieren, zudem wird er einen eigenen Aufgabenbereich im Nachwuchs übernehmen.



Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir freuen uns unser Trainerteam mit Sami ergänzen zu können und somit dem Wunsch unseres neuen Cheftrainers nachkommen zu können. Gemeinsam hoffen wir auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in allen Bereichen.“