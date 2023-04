Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd wechselt der 26-jährige kanadische Verteidiger Ryker Killins nach Bietigheim. Der aus Wawa in Ontario stammende Rechtsschütze bringt viel Erfahrung aus der ECHL sowie der ersten Liga in Dänemark mit. Da Killins auch einen deutschen Pass besitzt, fällt er nicht unter das Ausländerkontingent.

Der 1,75 Meter große und 78 Kilogramm schwere Ryker Killins verbrachte eine erfolgreiche Zeit am Collage und gewann mit der Ferris State Universität im Jahr 2016 die Meisterschaft der NCAA. Im Anschluss ging es direkt in die ECHL, in der er in den Folgejahren in 116 Spielen auf 52 Punkte kam (14 Tore). In Rapid City spielte er gemeinsam mit dem ehemaligen Bietigheimer Jalen Smereck. Drei Einsätze hatte er zudem in der AHL für die Tucson Roadrunners. Im Sommer 2021 zog es ihn nach Europa und er wechselte zu Esbjerg Energy nach Dänemark. Dort kam Killins in 39 Spielen auf 15 Punkte. Ein Wechsel in der letzten Saison in die DEL2 nach Selb scheiterte, so dass er in der vergangenen Spielzeit in Garmisch-Partenkirchen spielte und insgesamt 31 Partien mit 18 Punkten absolvierte. Nun folgt sein nächster Karriereschritt in Bietigheim.



Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Ryker ist ein ausgezeichneter Skater und sehr mobil. Trotz seiner Größe gewinnt er den Großteil seiner Zweikämpfe. Ryker kann das Spiel sehr gut lesen und mit seinem guten Aufbaupass kann er unser Spiel sehr beschleunigen. Auch charakterlich entspricht er genau unserem Anforderungsprofil.”