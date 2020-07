Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit einem Appell an die Zuschauer und Fans des Eishockeysports um den Zusammenhalt beendete Rüdiger Storch, seit nunmehr 27 Jahren Stadionsprecher der Löwen Frankfurt, den Hockeyweb-Livestream am Sonntagabend.

In diesem sprach der 59-Jähriger Stadionsprecher aus Südhessen mit uns über sein Ehrenamt, die Entwicklung des deutschen Eishockeys und neben dem Thema des kürzlich veröffentlichten Hygienekonzeptes schloss er mit einem Appell, auf was es in der nächsten Saison in seinen Augen vor allem ankomme.

Als einer der für deutliche Ansprachen bekannteren Stadionsprecher im deutschen Eishockey polarisiert Rüdiger Storch noch heute die Zuschauer am Frankfurter Ratsweg – dabei auch gerne mal provokant und vor allem aus der Stimme, die die Frankfurter Fanseele verkörpert. Nicht nur bei den hessischen Derbies macht dies Rüdiger zum Zielobjekt gegnerischer Fans. Auch im Livestream plauderte Rüdiger immer wieder von seinem Alltag als Stadionsprecher, wie es um das Ehrenamt im Eishockey und zu Zeiten Coronas stehen wird und ließ dabei immer wieder durchklingen, dass in seinen Augen die Löwen doch hoffentlich am besten aufgestellt seien für die kommenden Nagelproben in diesen Zeiten. Und doch zeigte sich „der Storch“ von seiner weitblickenden Seite, als er zum Schluss des Livestreams an die Fans und gar die Vereinsmitarbeiter appellierte, dass die Vereine in diesen Zeiten in erster Linie einen Schulterschluss benötigten, als es um die Frage ging, ob Eishockeyvereine auf der Suche nach ehrenamtlichen Verantwortlichen seien.: „Wir [Löwen Frankfurt, Anm. aus der Redaktion] suchen auch immer, rufen dazu über die Fanbeautragten oder die sozialen Medien auf […]. Das hat ja nichts nur mit Frankfurt zu tun. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir brutal zusammenstehen – und da brauchen wir diese Unterstützung […]“. Den kompletten Livestream findet Ihr anbei! Schaut rein – und seid gespannt auf unseren nächsten und damit letzten Livestream-Gast am kommenden Freitag um 19.00 Uhr!