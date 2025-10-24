ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
DEL2 Kompakt am Freitag

Rosenheim besiegt Tabellenführer Kassel - Bietigheim schlägt Düsseldorf

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Die Starbulls Rosenheim lieferten sich eine engen Kampf gegen Tabellenführer Kassel Huskies.
Die Starbulls Rosenheim lieferten sich eine engen Kampf gegen Tabellenführer Kassel Huskies. (Starbulls Rosenheim / Ludwig Schirmer)

Rosenheim gelingt Ausgleich eine Sekunde vor Ende und macht Comeback-Erfolg gegen Kassel in der Overtime perfekt.

Starbulls Rosenheim - Kassel Huskies 3:2 n.V. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Shane Hanna hat die Starbulls Rosenheim zum Comeback-Erfolg gegen Tabellenführer Kassel Huskies geführt. Zunächst brachte Tristan Keck die Nordhessen mit 2:0 in Front, bevor Joel Keussen im Mitteldrittel in Überzahl den Anschluss zum 1:2 herstellte. Exakt eine Sekunde vor der Schlusssirene glich dann Hanna ausgerechnet in Unterzahl zum 2:2 aus. In der anschließenden Overtime war es dann auch der 31-jährige Kanadier, der nach 4:46 Minuten den Siegtreffer für die Hausherren markierte. 

Bietigheim Steelers - Düsseldorfer EG 4:3 n.V. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Aufsteiger Bietigeim feierte ebenfalls einen Comeback-Sieg und damit den dritten Erfolg hintereinander. Bis zur 50. Minute lagen die Steelers 1:3 hinten. Dann kam der Auftritt von Cole Fondtad, der zunächst in Überzahl auf 2:3 verkürzte, bevor er erneut im Powerplay (59.) spät das 3:3 markierte. In der darauffolgenden Verlängerung erzielte Alexander Preibisch den Siegtreffer für Bietigheim, womit der Aufsteiger damit den letzten Tabellenplatz an den punktgleichen EHC Freiburg weiterreichte. Bei der DEG  traf Erik Bradford doppelt und brachte die Rheinländer im ersten Abschnitt zwischenzeitlich mit 2:0 in Front. 

Die weiteren Ergebnisse von Freitag, 24.10.25 in der Übersicht:

ESV Kaufbeuren - EV Landshut 4:3 n.P. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Krefeld Pinguine - Lausitzer Füchse 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Blue Devils Weiden - Eispiraten Crimmitschau 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)

Eisbären Regensburg - EC Bad Nauheim 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Ravensburg Towerstars - EHC Freiburg 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Alle Spiele der DEL2 live auf SPORTEUROPE.TV für 34,90 € pro Monat
