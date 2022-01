Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit Donnerstag hat Robin Farkas das Sagen auf der Trainerbank der Bayreuth Tigers. Der am 12. Februar 1967 in Mississauga, Ontario geborene Kanadier übernimmt vorerst bis Saisonende das Team der Bayreuth Tigers.

Farkas, der eine Karriere als Profi anstrebte, verletzte sich im Alter von nur 16 Jahren am Rücken, sodass sein Traum vom Profieishockey vorerst ausgeträumt schien und er sich geraume Zeit vom Sport zurückzog. Die Leidenschaft für das Spiel mit der schwarzen Hartgummischeibe war jedoch weiterhin so groß, dass die Entscheidung, als Trainer weiterhin aktiv zu bleiben, eine fast logische Konsequenz war. Hier war er zunächst in seiner Heimat Kanada im Nachwuchs aktiv, bevor er den Schritt nach Europa und hier in die Schweiz wagte. In Rapperswill assistierte er für drei Spielzeiten Jeff Tomlinson und konnte mit ihm und dem Team die Rückkehr in die Swiss League feiern. In den letzten zwei Spielzeiten war Farkas aus gesundheitlichen Gründen nicht aktiv und greift jetzt wieder an.



„Ich werde mir heute und morgen im Training die Fähigkeiten der einzelnen Jungs ansehen. Ich war überrascht, wie positiv die Jungs waren, und kann sagen, dass sie hart gearbeitet haben. Das hat mir natürlich gefallen. Eishockey ist wie ein Puzzle. Es verändert sich ständig etwas. Verletzungen, im Augenblick Covid und andere Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Hier müssen dann Spieler auch in Rollen schlüpfen, die sie vielleicht nicht gewohnt sind, aber ausfüllen müssen“, so der neue Coach. Der Vertrag des neuen Coaches gilt vorerst bis Ende der aktuellen Saison.