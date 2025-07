Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Düsseldorfer EG verstärkt ihr Trainerteam mit Rob Armstrong. Der 52-jährige wird in der kommenden Saison 2025/26 als Co-Trainer neben Cheftrainer Rich Chernomaz hinter der Bank stehen. In der vergangenen Spielzeit war der Kanadier Skills Coach der Victoria Royals in der WHL.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Rob passt charakterlich sehr gut in unsere Vorstellung. Er und Rich Chernomaz werden sich gut ergänzen und gegenseitig stärken. Rob besticht durch sein Auge für Details – von individuellen Skills bis hin zu Mannschaftstaktiken. Er hat jahrelange Erfahrung als Development Coach und wird besonders den jungen Spielern eine große Hilfe sein.“

Rob Armstrong wurde am 10. Februar 1973 geboren. Er spielte in seiner Jugend als Verteidiger in der BCJHL (British Colombia Junior Hockey League) und anschließend für die Mount Alison University in der CIAU (Canadian Intercollegiate Athletic Union).

Der Kanadier hat mittlerweile über zwanzig Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Spielern aller Altersgruppen. In seinem Heimatsland coachte der 52-Jährige einige Schul- und Jugendmannschaften – als Head, Assistant oder Skills Coach. Des Weiteren arbeitete er in der BCHL als Scout. Seine Trainerkarriere begann in Los Angeles, führte ihn aber international nach Russland und Slowenien.

Außerdem hat Armstrong ein eigenes Development-Program namens „Hockey Evolution“. Zu ihm kommen nicht nur Anfänger oder Nachwuchstalente, sondern auch Profis aus der NHL.