Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Dresdner Eislöwen für die Spielzeit 2020/21 füllt sich weiter. Mit René Kramer gaben die Sachsen am Donnerstag eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Der 32-Jährige geht in seine nunmehr sechste Spielzeit an der Elbe.

Der gebürtige Berliner kam in der abgelaufenen Saison in 45 Spielen zum Einsatz, traf dabei fünfmal und bereitete 13 weitere Treffer vor. Zu seiner Vertragsverlängerung sagte Kramer: “Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Dresden, denn die Eislöwen und die Stadt sind zu einer zweiten Heimat für mich geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl, was mir wichtig ist. Ich werde gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür tun, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.”

Marco Stichnoth, sportlicher Berater der Dresdner sagte: “René Kramer ist seit langem in Dresden. Es ist immer wichtig in einem Team Spieler zu haben, die sich mit dem Standort identifizieren und sich auch wohlfühlen. Damit gehört er zu den Führungsspielern, die in der Teamchemie eine wichtige Rolle spielen. René erfüllt seine ihm gestellten Aufgaben zu 100 Prozent.“

Mit René Kramer haben die Dresdner Eislöwen aktuell 19 Spieler für die kommende Eiszeit unter Vertrag. Mit Christian Neuert, Vladislav Filin, Dennis Swinnen, Louis Trattner, Silvan Heiß und Erik Betzold haben die Sachsen unterdessen bisher sechs Neuzugänge präsentiert.