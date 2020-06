Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kein anderer Spieler in der Geschichte des Freiburger Eishockeys trug öfter das Trikot des EHC Freiburg als Tobias Kunz. Bis auf zwei Förderlizenzspiele in der DEL (Saison 2008/09) bei den Frankfurt Lions lief der Stürmer mit der Nummer 22 in seiner Karriere ausnahmslos für seinen Heimatverein auf.

In beeindruckenden 15 Jahren Profi-Eishockey bei den Wölfen kommt das Eigengewächs auf sage und schreibe 700 Spiele, in denen er 485 Scorerpunkte erzielte. Umso bemerkenswerter ist diese Leistung vor dem Hintergrund, dass Tobias Kunz in dieser Zeit parallel zum zeitintensiven Profisport zunächst sein Studium durchzog und seit einigen Jahren einem Job nachging.

Der Vertrag mit dem Stürmer für die Saison 2020/21 beinhaltet eine „berufliche Ausstiegsklausel“, die der 30-Jährige nun in Absprache mit dem EHC Freiburg gezogen hat. Mit schwerem Herzen – aber auch im Hinblick auf seine berufliche Zukunft nach dem Eishockey – hat sich Tobias Kunz dazu entschieden, eine leitende Stelle bei seinem Arbeitgeber zu übernehmen. Selbstverständlich wollen die Wölfe-Verantwortlichen ihrem verdienten Spieler keine Steine in den Weg legen und respektieren diese Entscheidung.

Der 1. Vorsitzende Werner Karlin sagt: „Tobi Kunz ist der Freiburger Spieler schlechthin. Seit dem Neuanfang 2011 hat er sowohl menschlich als auch sportlich eine wichtige Schlüsselrolle übernommen. Wir sind ihm sehr dankbar für seine Verbundenheit zu Freiburg, dem EHC und der Region. Diese Verbundenheit hat ihm schlussendlich wohl auch eine noch größere sportliche Karriere verwehrt. Wir freuen uns, dass er trotz des vorzeitigen Saisonendes den Meilenstein seines 700. Spiel im EHC-Trikot erreicht hat und werden ihn daher zu gegebener Zeit noch gebührend ehren. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Allerbeste.“

„Zuallererst möchte ich mich bei allen Mitspielern, Trainern, Betreuern und Funktionären für die stets großartige Zusammenarbeit in all den Jahren bedanken. Schon als kleiner Junge war es mein Traum, das Trikot der Wölfe zu tragen. In jedem einzelnen Spiel war ich stolz, den EHC Freiburg repräsentieren zu dürfen. Mit der Unterstützung der EHC-Fans im Rücken auf das Eis zu gehen, war immer ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Hinter mir liegen unglaublich viele schöne Jahre mit dem EHC Freiburg und diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Ich habe mich nicht aufgrund der Verletzungen in der letzten Saison oder aus sportlichen Gründen für diesen Schritt entschieden, sondern möchte für mich persönlich diese berufliche Gelegenheit ergreifen. Selbstverständlich bleibt der EHC ein großer Teil von mir und ich bleibe dem Verein auch weiterhin eng verbunden“, so Tobias Kunz über diesen wichtigen Schritt in seiner Karriere.