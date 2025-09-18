ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Die DEL2 und DEL richten sich adaptiert nach dem IIHF-Regelbuch

Regeländerungen in der DEL2 für die Spielzeit 2025/26

Die DEL2 hat für die Spielzeit 2025/26 die Regeländerungen bekanntgegeben.

Zum Start der DEL2-Saison 2025/2026 informiert die Liga über Regeländerungen und Regelanpassungen.

Zum Saisonstart hat die DEL2 für die Spielzeit 2025/2026 Die DEL2 über die neuen Regeländerungen informiert. Demnach richten sich DEL und DEL2 adaptiert nach dem IIHF-Regelbuch. So stellen beide Ligen einen einheitlichen Standard sicher. Hier die neuen Regeln in der Übersicht:

Torhüterstrafen

Eine Strafe, die gegen einen Torhüter verhängt wird, muss ab sofort von einem Feldspieler abgesessen werden, der sich zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung auf dem Eis befand. Diese Regelung ersetzt die bisherige Praxis, bei der der Feldspieler die Strafe absitzt, der zum Zeitpunkt des Vergehens auf dem Eis war. 

Unsportliches Verhalten

Spieler, die während des Spiels auf der Mannschaftsbank oder Bande sitzen und einen oder beide Schlittschuhe auf oder über die Bande halten, werden bestraft. Der Schiedsrichter erteilt zunächst eine Verwarnung an die Mannschaft. Bei weiteren Verstößen gegen diese Regel im selben Spiel wird eine kleine Strafe für unsportliches Verhalten verhängt.

Situationenhandbuch

Im IIHF-Regelbuch, adaptiert für die DEL und DEL2, wird klargestellt, dass ein Tor aberkannt wird, wenn ein Linienrichter einen Regelverstoß meldet, den die Schiedsrichter nach Videoüberprüfung lediglich als kleine Strafe einstufen. In der NHL und somit auch in der DEL und DEL2 wird ein Tor auf Grund des vorliegenden Regelverstoßes in dieser Situation nicht anerkannt.

Zu viele Spieler auf dem Eis

Das Recht für einen Torwart, in der Verlängerung wieder zurückzuwechseln, nachdem er durch einen zusätzlichen Angreifer ersetzt wurde, wurde neu ins Regelbuch aufgenommen. Bisher durfte ein Torhüter in dem beschriebenen Fall, abweichend zur regulären Spielzeit, nicht wieder aufs Eis zurück. 

