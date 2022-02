Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ravensburg Towerstars haben sich mit Nick Latta Verstärkung für den Rest der Saison ins Team geholt. Der 28-Jährige stürmte zuletzt für die Blue Devils Weiden, den Tabellenführer der Oberliga Süd, und bringt unter anderem die Erfahrung aus 287 Spielen in der DEL mit.

Nick Latta absolvierte die Nachwuchsstationen in Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen. Mit dem Vorteil der deutschen und kanadischen Staatsbürgerschaft holte sich der 1,82 Meter große Stürmer den Feinschliff in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL, wo er für Sarnia Sting aufs Eis ging und bereits mit Charlie Sarault zusammenspielte. In der Saison 2013/14 stürmte der gebürtige Schongauer zudem in 11 Begegnungen beim AHL-Club Hartfort. Mit der Rückkehr nach Deutschland in der darauffolgenden Saison startet zugleich die Herausforderung DEL. Vier Jahre stand Nick Latta zunächst bei den Kölner Haien unter Vertrag. Nach einer halben Saison in der ECHL bei Wichita Thunder folgten zwei Spielzeiten in Wolfsburg sowie eine Saison in Straubing. Zur aktuell laufenden Saison wechselte der Stürmer zu den Blue Devils nach Weiden, wo sein Vater als Sportdirektor agierte. Dort verbuchte er in 22 Einsätzen 20 Tore und 17 Assists.



Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi sagt zur Neuverpflichtung: „Wir sind froh, dass wir mit Nick einen Spieler zu uns holen konnten, von dem wir uns einiges versprechen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau, ist im besten Eishockeyalter und bringt Qualität in unseren Kader.“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei den Towerstars und danke der Clubführung mit Daniel Heinrizi sowie Trainer Peter Russell, dass das so schnell geklappt hat. Die vergangenen zwei Wochen waren für mich nicht gerade einfach, umso mehr bin ich froh, jetzt hier in Ravensburg zu sein“, sagte Nick Latta nach seiner ersten Trainingseinheit mit den neuen Kollegen.

Cheftrainer Peter Russell sagt: „Wir freuen uns, dass Nick zu unserem Team stößt. Er ist ein Stürmer, der sowohl Torgefahr als auch Spielintelligenz ausstrahlt. Zudem ist er Rechtsschütze, was uns in verschiedenen Spielsituationen auch guttun wird.“