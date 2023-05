Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ravensburg Towerstars haben am Montag ihren zweiten Neuzugang zur neuen Saison präsentiert. Vom EV Landshut kommt der 23-jährige Stürmer Lukas Mühlbauer, der bei den Towerstars den nächsten Schritt in der Karriere anstrebt.

Lukas Mühlbauer durchlief in seiner Heimatstadt Landshut sämtliche Nachwuchsstationen und wurde in der Saison 2017/18 in die U19-Nationalmannschaft berufen. Ein Jahr später empfahl er sich mit starken Leistungen im U20-DNL-Team erstmals für Einsätze für das Profiteam des EV Landshut, das in selber Saison Oberligameister wurde. Nach dem Aufstieg in die DEL2 unterschrieb der 1,86 Meter große Stürmer seinen ersten Profivertrag beim EV Landshut, sammelte zunächst aber noch per Förderlizenz Spielpraxis bei den Eisbären Regensburg. Die beiden darauffolgenden Spielzeiten stand er bei seinem Heimatclub fest im DEL2-Profikader und verbuchte insgesamt 24 Tore sowie 23 Beihilfen.



Zur vergangenen Saison 2022/23 eröffnete sich für den physisch präsenten Stürmer die Möglichkeit für einen Wechsel zu den Adler Mannheim in die DEL. Hier war Lukas Mühlbauer auch mit einer Förderlizenz zu den Heilbronner Falken ausgestattet, für die er 16 Begegnungen absolvierte. Mitunter auch aus familiären Gründen entschied sich der Stürmer im November 2022 für eine Rückkehr in seine Heimatstadt Landshut. „Zum amtierenden Meister zu wechseln, ist für mich natürlich eine tolle Sache“, sagt Lukas Mühlbauer. „Ich möchte gerne den nächsten Schritt machen und ich bin überzeugt, dass ich von den neuen Kollegen aus dem bestehenden Meisterteam viel lernen kann“, ergänzt der offensive Neuzugang, der vom Spielerprofil auch gut in das Teamgefüge der Towerstars passt. „Ich mag das schnelle sowie physische Spiel und fühle mich auch in den dreckigen Zonen, beispielsweise vor dem Tor, sehr wohl“, betont Lukas Mühlbauer.

„Lukas hat uns bereits vor seinem letztjährigen Wechsel nach Mannheim als Spieler interessiert“, sagt Daniel Heinrizi zur Verpflichtung des neuen Stürmers. „In der abgelaufenen Saison und in den Playoffs gegen uns hat er auch seine physischen Komponenten gezeigt, welche gemeinsam mit seinen läuferischen und spielerischen Qualitäten super zu uns passen. Wir trauen Lukas den nächsten Schritt bei uns in der kommenden Saison zu und freuen uns, ihn bei uns zu haben“, ergänzt der Towerstars-Geschäftsführer Sport.