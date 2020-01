Lesedauer: ca. 1 Minute

Jared Gomes ist in Deutschland natürlich kein Unbekannter. Der kanadische Angreifer bestritt seine erste Station in Europa bei den Straubing Tigers in der DEL Saison 2014/15.

Zur Folgesaison wechselte er zurück nach Nordamerika für eine Saison bei den Bridgeport Sound Tigers in der AHL. 2016 kehrte der 1,86 Meter große Center nach Deutschland zurück und trug zwei Spielzeiten das Trikot des SC Riessersee. Hier war er auch Teamkollege von Towerstars Stürmer Andreas Driendl.

Die aktuelle Saison startete Jared Gomes bei den Brampton Beast, dann bot sich Anfang Dezember erneut die Chance für eine Rückkehr nach Deutschland. Der EC Bad Nauheim holte den Stürmer aufgrund einer Verletzungsmisere ins Team. In zwölf Spielen für die Kurstädter verbuchte er vier Tore und 10 Assists. Sein Vertrag war allerdings befristet. Dies ermöglichte den Towerstars nun die Verpflichtung des torgefährlichen Mittelstürmers.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Jared einen Spieler verpflichten konnten, die die DEL2 gut kennt und auch sonst viel Erfahrung mitbringt“, freut sich Towerstars Coach Rich Chernomaz und ergänzt: „Wir bekommen auch einen Stürmer, der das Spiel in beide Richtungen gut lesen und mitgestalten kann.“