Neuzugang aus Kassel

Ravensburg Towerstars verpflichten Alec Ahlroth

Neu in Ravensburg: Alec Ahlroth.
Neu in Ravensburg: Alec Ahlroth. (Foto: Kim Enderle/Ravensburg Towerstars)

Die Ravensburg Towerstars haben auf die aktuellen Verletzungsausfälle reagiert und Alec Ahlroth für die Offensive verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom aktuellen DEL2-Tabellenführer EC Kassel Huskies nach Oberschwaben.

Alec Ahlroth wurde in Wilhelmshaven geboren, wuchs jedoch in Finnland auf und durchlief dort seine prägenden Jugend- und Juniorenstationen bis zur Saison 2017/18. In der darauffolgenden Saison eröffnete sich für den 1,86 Meter großen Linksschützen die Möglichkeit, im U18-Team der Rothesay Netherwood School in Kanada erfolgreich auf Torejagd zu gehen.

2020 kehrte er nach Deutschland zurück und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei den ECDC Memmingen Indians. Dank seiner guten Leistungen empfahl er sich für die DEL2 und wechselte zur Saison 2022/23 zu den EC Kassel Huskies, wo er in den ersten beiden Spielzeiten auch unter Trainer Bo Subr arbeitete. In insgesamt 199 Pflichtspielen für den Top-Club aus Nordhessen erzielte er 37 Tore und gab 66 Vorlagen.

Towerstars-Coach Bo Subr: „Wir sind sehr froh, dass wir Alec in unserem Team begrüßen können. Wir mussten nach den Ausfällen reagieren und die Chance für einen Wechsel hat sich bei ihm erfreulicherweise ergeben. Wir sind davon überzeugt, dass er helfen wird, mehr offensiven Druck zur erzeugen. Er wird auch vom Spielertyp sehr gut zu uns passen und das Team charakterlich ergänzen.“

DEL2
