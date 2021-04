Lesedauer: ca. 2 Minuten

Während der ESV Kaufbeuren durch den Sieg über die Lausitzer Füchse am vergangenen Freitag schon sicher für die Play-offs in der DEL2 platziert waren, so befanden sich die Puzzlestädter noch inmitten dieses Kampfes. Man konnte daher davon ausgehen, dass die Ravensburg Towerstars alles unternehmen würden, um die drei Punkte einzufahren. Dies gelang der Mannschaft von Marc Vorderbrüggen mit einem 5:2-Sieg in der erdgas schwaben arena auch.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren, die trotz der sicheren Play-offteilnahme den Derbysieg einfahren wollten. So schnürten die bayerischen Schwaben die Gäste zeitweise minutenlang in ihr eigenes Defensivdrittel. John Lammers nutzte diese Druckphase in der dritten Spielminute, als er die Lücke zwischen dem Schoner von Jonas Langmann und dem Pfosten fand und zur frühen Führung traf. Die Gäste fanden auch danach kaum statt und so erspielten sich die Joker direkt in der Folge erneut gute Tormöglichkeiten. Die Oberschwaben überstanden diese Druckphase jedoch schadlos und fanden fortan besser in die Partie. Doch genau in dieser Phase bekamen die Männer von Rob Pallin eine Überzahlsituation. Julian Eichinger hatte an der blauen Linie zu viel Zeit und fand mit einem platzierten Schlenzer Tyler Sprugeon, welcher die Führung der Rot-Gelben ausbaute. Doch die Towerstars steckten nicht auf und erspielten sich gute Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause erzielte James Bettauer direkt nach Bullygewinn in der Angriffszone den Anschlusstreffer für seine Farben.

Die Gäste kamen mit viel Schwung aus der Kabine und waren von Minute eins an bemüht den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive der Kaufbeurer ließ in dieser Phase wenig zu. In der 25. Spielminute trafen die Puzzlestädter dann aber doch zum nicht unverdienten Ausgleich: Kai Hospielt bezwang Benedikt Hötzinger, nachdem der Puck mehrmals abgefälscht wurde. Dieser Treffer zeigte Wirkung – die Hausherren fortan total verunsichert und mit vielen Fehler in ihrem Spiel. Dies nutzten die Gäste durch John Henrion nach 28 gespielten Minuten, als er die Füssener Leihgabe im Tor der Joker im kurzen Eck überwand. Eben jener traf auch rund sechs Minuten später: Die Scheibe trudelte nach einem Zusammenprall von Alexander Thiel, Benedikt Hötzinger und John Henrion über die Linie und kam wenige Zentimeter dahinter zum Stehen. Die Schiedsrichter entschieden nach Konsolidierung des Videobeweises auf Tor. Es war das Spiel des US-Amerikaners im Trikot der Oberschwaben: In Minute 38 traf er zwar nur den Pfosten, doch die Scheibe prallte vom Rücken Hötzingers ins Tor der Joker. Rob Pallins Team hatte in der Folge noch eine gute Tormöglichkeit durch Tobias Echtler, welche aber von Jonas Langmann entschärft wurde. Eben jener verletzte sich aber in der Folge und so durfte Olafr Schmidt ins Tor der Gäste.

Dieser hatte gleich von Beginn an einiges an Arbeit zu verrichten, hielt seinen Kasten aber sauber. Die Hausherren versuchen nochmal alles, um irgendwie das Spiel zu drehen und die Punkte in Kaufbeuren zu halten. In der 56. Spielminute fuhr Pawel Dronia einen völlig unnötigen Check gegen Joey Lewis, welcher dadurch mit dem Kopf in der Bande einschlug. Das daraus resultierende Powerplay sollte trotz doppelter Überzahl, da Rob Pallin seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers zog, nicht von Erfolg gekrönt sein. Am Ende gewannen die Gäste aus Oberschwaben insbesondere durch einen guten Mittelabschnitt und fuhren wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs ein.