Eine der vakanten Positionen in der Offensive der nächsten Saison haben die Ravensburg Towerstars nachbesetzt: Von den Eispiraten Crimmitschau wechselt Thomas Reichel nach Ravensburg. Der 26-jährige Allrounder hat sowohl in der DEL als auch in der DEL2 vielseitige Erfahrungen gesammelt.

Der 1,90 Meter große Stürmer wurde in Nürnberg geboren, durchlief jedoch die Schüler- und Juniorenstationen in Rosenheim. Dort gelang ihm im Jahr 2016 auch der Sprung ins Profiteam der Starbulls. 2018 wechselte er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Lukas – der inzwischen in der NHL bei den Chicago Blackhawks stürmt – in die Organisation der Eisbären Berlin.

Per Förderlizenz spielte Thomas Reichel bei den Lausitzer Füchsen, stand aber auch zehnmal im Kader der Eisbären in der DEL. Zur Saison 2021/22 wechselte der versierte Stürmer weiter nach Wolfsburg, wo er neben Einsätzen für die Grizzlys auch Spielpraxis per Förderlizenz bei den Kassel Huskies sammelte. In dieser Zeit war Towerstars-Coach Bo Subr dort Cheftrainer. In den vergangenen zwei Jahren stand Thomas Reichel bei den Eispiraten Crimmitschau unter Vertrag.

Insgesamt bestritt der Towerstars-Neuzugang 92 Spiele (3 Tore/9 Assists) in der PENNY DEL. In der DEL2 waren es 306 Einsätze mit 50 Toren und 81 Vorlagen. Abgerundet wird sein Profil durch über 30 Länderspieleinsätze für die deutschen U-Nationalteams sowie zwei WM-Teilnahmen.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Verpflichtung von Thomas Reichel: „Ich bin froh, dass wir Thomas davon überzeugen konnten, in der nächsten Saison für die Towerstars zu spielen. Er ist ein sehr kompletter Spieler mit einer hohen physischen Komponente im Spiel. Dass er außerdem flexibel einsetzbar ist und unseren Trainer bereits kennt, waren natürlich weitere Argumente für ihn.“

„Ravensburg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es oben mitspielen kann. Daher war dieser Wechsel für meine Karriere und Entwicklung auch ein logischer Schritt“, sagt Thomas Reichel selbst zu den Beweggründen für seinen Wechsel nach Ravensburg. „Zudem kenne ich Trainer Bo Subr aus meiner Zeit in Kassel und weiß, was mich erwartet. Ich mag seinen Spielstil und denke, dass ich da gut dazu passen werde“, ergänzt der Stürmer.

„Thomas ist ein körperlich präsenter und vielseitiger Stürmer, der in allen Spielsituationen einsetzbar ist. Er ist auch ein Teamplayer, der sehr gut in unsere Gruppe passen sollte. Wir freuen uns sehr, dass er sich unserer Organisation anschließt“, sagt Towerstars-Headcoach Bo Subr über den ersten Neuzugang zur Saison 2025/26.



