Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im dritten Spiel der Finalserie um den Meistertitel in der DEL2 empfingen die Ravensburg Towerstars am Freitagabend den EC Bad Nauheim. Bisher hatten beide Mannschaften je einen Sieg auf dem Konto – und die Ravensburger packten den zweiten Erfolg oben drauf und gewannen mit 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).

Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)



Serie 2:1

Die Gäste starteten wie die Feuerwehr und machten nach nicht einmal 90 Sekunden das erste Tor des Abends zum 1:0 durch Christoph Körner. In der zwölften Minute erhöhte Tim Coffman auf 2:0. Doch jetzt war auch Ravensburg auf Betriebstemperatur. Nach knapp 30 Sekunden erzielte Maximilian Hadraschek den Anschlusstreffer zum 1:2. Und weil er gerade dabei war, stellte er zwei Minuten später durch den Treffer zum 2:2 das Spiel wieder auf Anfang. In der 18. Minute drehte Robbie Czarnik mit dem 3:2 das Match. Mit der knappen Führung für Ravensburg ging es in die erste Pause.

In der 27. Minute war es Sam Herr, der den Vorsprung auf 4:2 ausbauen konnte. Im letzten Drittel ließ Ravensburg zwischen der 51. und 55. Minute gleich zwei Strafzeiten fast direkt hintereinander ungenutzt. Doch in der letzten Spielminute machte erneut Sam Herr den Deckel zum 5:2 drauf. Damit führt Ravensburg in der Serie nunmehr mit 2:1. Am Sonntag geht es in Bad Nauheim mit dem vierten Spiel in der Finalrunde weiter.