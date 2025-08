Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Ravensburg Towerstars sind bei den Kaderplanungen zur neuen Saison nochmals tätig geworden und haben mit Ryan Odude einen talentierten Verteidiger verpflichtet. Das 19-jährige Eigengewächs des EV Ravensburg hat in den vergangenen fünf Jahren wertvolle Erfahrung bei der U20 des ERC Ingolstadt gesammelt und bringt zudem Oberliga-Erfahrung mit.

Ryan Odude ist in Ravensburg geboren und durchlief in seiner Heimatstadt auch die Nachwuchsstationen. Zur Saison 2020/21 entschied sich der 1,89 Meter große und 89 Kilogramm schwere Abwehrspieler auf dem Weg zum nächsten Entwicklungsschritt für einen Wechsel zum ERC Ingolstadt. Dort spielte er von der U17 bis zuletzt im U20-Team. Der 19-Jährige konnte im Rahmen von Kooperationen in dieser Zeit auch Oberliga-Erfahrung sammeln. Für die Bayreuth Tigers stand er 13 Mal im Kader, vier Begegnungen absolvierte der Rechtsschütze in der vergangenen Saison für den EC Peiting.

„Mit Ryan ergänzen wir unseren Kader mit einem sehr talentierten Ravensburger Eigengewächs. Er bringt viel Potenzial und Talent mit und damit werden wir mit ihm arbeiten, sodass er daraus wertvolle Erfahrungen für seine weitere Zukunft schöpfen kann“, betonte Towerstars-Headcoach Bo Subr.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, freut sich, nach zuletzt Nikita Kessler ein weiteres Talent mit Ravensburger Wurzeln zu den Towerstars gelotst zu haben: „Ryan hat eine gute Ausbildung beim EV Ravensburg genossen und sich in Ingolstadt hervorragend weiterentwickelt. Er bringt mehr Tiefe in unseren Kader und wir sichern uns zudem ein weiteres Talent für die Zukunft.“